Retrasos y cancelaciones en puerto de cruceros y aeropuertos del sur de Florida

Largas filas con una multitud de personas han estado estado esperando por horas en el puerto de Miami que ya había avisado con anticipación que habrían retrasos en sus salidas de este fin de semana, pero no muchos imaginaron que sería de esta magnitud.

“Desde la una de la tarde estoy aquí …. El retraso es por el mal tiempo”, aseguró Olga Pérez, quien lleva varias horas esperando en el puerto de cruceros de Miami.

Las vacaciones para la familia de Olga Pérez tendrán que esperar al menos unas horas pues “a la compañía no lo hemos visto. Estamos esperando todavía”, precisa. “Es el tiempo, no es culpa de la compañía … estamos tranquilos esperando”.

Las fuertes lluvias de este sábado causaron estragos y caos en el puerto de Miami donde miles de personas han sido impactados por los retrasos que este domingo.

Las filas esta domingo por la tarde parecían interminables tras el mal tiempo que también se vieron evidenciados con el tráfico para entrar y salir a la zona de cruceros, donde se experimentaron más de una hora de espera de los carros.

“Como una hora y pico está atrasado el barco por eso es que hay tantas personas”, remarca Blanca Rodríguez, una de las tantas afectadas de este domingo. “El tráfico bastante complicado pero ya estamos aquí”.

Las operaciones de los vuelos de los aeropuertos del sur de Florida también sufrieron. En Miami hubo 363 retrasos y 3 cancelaciones. Mientras, en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale se registraron 322 retrasos y 4 vuelos cancelados.

La buena noticia es que algunos eventos navideños que habían sido cancelados por la lluvia reabrieron este domingo como el Christmas Wonderland en el Tropical Park, The Rink en The Loop en Fort Lauderdale Beach y el Winter Festival en The Berry Farms retomaron actividades.

Sin embargo, los que buscan escaparse con destino al océano siguen con incertidumbre. De momento el puerto de Miami no se ha pronunciado sobre los retrasos actuales o si habrá una mejora. Algo para tener el cuenta también es el tráfico, si va para ese destino es aconsejable que use un servicio de Uber o Lyft.