Residentes de edificio incendiado recuperan pertenencias tras ser desplazados

Con gran frustración varios residentes llegaron esta mañana de jueves a recoger sus pertenencias al edificio que quedó en ruinas tras sufrir un gran incendio hace unos días luego de que ardiera en llamas y dejara a decenas de familias desplazadas.

“Me siento humillada, me siento destruida, me siento insatisfecha”, dijo Rita Eizmendiz, propietaria de uno de los apartamentos del condominio New World localizado en Miami Gardens.

“Nos enteramos a las 6:40 de la tarde que hoy a las 9am podíamos estar aquí y que eran por grupos de 4 unidades que van a estar hoy aquí”, precisa Eizmendiz, acerca de los detalles de cómo se dejó ingresar a los residentes al lugar.

Muchos aún están viviendo en un refugio, tras quedar desplazados hace más de un mes. Algunos residentes como Nilda Rodríguez dicen sentirse disgustados: “Me he sentido pésimo porque esta gente nos han tratado como se le han dado”.

La mujer dice que a ella se le informó que puede buscar sus pertenencias la próxima semana. “Yo tengo que venir a trabajar todos los días. Levantarme a las 4am donde solamente hay dos toilets y es una tragedia. Es terrible”, apunta Rodríguez.

Según nos explican los propietarios, aún deben seguir pagando la hipoteca y mantenimiento de la propiedad, a pesar de que el edificio fue declarado inhabitable.

“No estamos usando luz, agua. No estamos usando nada ni la basura, nada. Y tenemos que seguir pagando la asociación además tenemos que pagar los taxes”, remarca Rodríguez.

Este miércoles se anunció una demanda colectiva contra la asociación de condominios New World. La denuncia indica que hubo negligencia por parte de la empresa que administraba los edificios y de la junta directiva y añade que "vieron venir este incendio pero ignoraron las señales que podrían haberlo evitado".

“Nosotros si nos vamos a tragar en la demanda. Claro porque no es justo lo que estamos pasando”, comenta Rodríguez.

El voraz incendio ocurrió el 28 de enero y afectó a unas 200 personas que como Rita Eizmendiz aseguran: “todo lo que se nos pide es dinero. Todas las conversaciones son alrededor del dinero, nada de ayuda”.