Residentes de edificio en la Pequeña Habana preocupados por aumento de alquiler y condiciones del inmueble

Muy preocupados aseguran estar decenas de residentes de un edificio en la Pequeña Habana, primero porque temen ser desalojados tras recibir una carta en la que le informaban del aumento de la renta y luego por las pésimas condiciones del lugar.

Yamilet Castilla una residente preocupada asegura que venía pagando en los últimos 11 años, unos 900 dólares, pero ahora le aumentaron 1,100 adicionales, dice con preocupación que esta suma no está al alcance de sus posibilidades.

A Castilla le aumentaron más del doble de lo que ha pagado por su apartamento de un cuarto, a partir de marzo deberá pagar 2,100 dólares, situación que se repite con los demás inquilinos.

"Y todos nosotros que somos de bajo recursos nos tienen con una incertidumbre" enorme revelan algunos vecinos, quienes se quejan además del aumento, de las precarias condiciones de las viviendas.

"Cada día qué pasa es más viejo ni que fuera oro que coge valor ahora 1,200 un cuarto que se está cayendo con humedad, mosquitos, cucarachas y ratones" revela Lázaro Gutierrez.

Atados de pie y manos estos vecinos que no tienen recursos se ven con pocas opciones. El edificio de 97 años de antigüedad fue vendido hace poco tiempo y adquirido por la compañía Blue Door Propety.

"Yo personalmente no tengo dinero para rentar un apartamento que valga más tendré que ir a un shelter (albergue) o a la calle no se", se cuestiona un vecino, mientras otro asegura: "hemos hecho llamadas no podemos pagar tenemos dañado el baño, llamamos y dicen vamos y no han venido. Vivo con un niño y moho".

Hablamos con el dueño del edificio, nos aseguró que quiere llegar a un acuerdo con los residentes para hacer las reparaciones necesarias y aumentar los precios de manera más razonable según el tamaño de los apartamentos.