Rescatan a balsero cubano que llegó a los Cayos de la Florida en tabla de surf

Elián López, con su tabla de surf y vela, abandonó Cuba hacia Florida por la playa de Varadero. Llevaba GPS y celulares. Según la familia sólo su esposa y su hija sabían de su plan.

Pero los llamados “vientos de cuaresma” no favorecieron al buzo cubano, quien deshidratado y sin fuerzas a 14 millas de Florida, se comunicó con su esposa.

Dunia Rodríguez, un familiar de surfista cubano, dice:

“Fue un mensaje despidiéndose de ella y de la niña, que tiene 15 años”.

Fue entonces cuando contactaron a familiares y amigos aquí, en EEUU, quienes alertaron a la guardia costera. Y así comenzó el operativo de rescate, luego de que pudieran rastrear la señal de los equipos GPS y celulares, que llevaba López.

Hansel Pintos, portavoz, de la guardia costera de EE.UU, dijo:

“Lanzaron un avión HC-144, localizaron a la persona. Cuando hallaron a esta persona, ya mostraba que tenía deshidratación. No estaba muy alerta y lo transfirieron a un hospital”.

Buzo, surfista, de complexión atlética, pero Elian López tiene una condición especial.

“Él está operado del colon, y tiene una colostomía hecha. En Cuba no hay los recursos para mantener una condición médica de ese tipo. Hay que estar constantemente cambiándose. Y yo me imagino que tiene que haber sido eso la motivación”, dice Rodríguez. “Es que las personas que tienen influencia, puedan poner su granito de arena y hacer posible que no lo deporten Para Cuba, porque si lo llegan a deportar, en su condición médica va a seguir sufriendo”, agrega Rodríguez.

Unas imágenes grabadas en la madrugada de este jueves corresponden a la llegada de otro grupo de cubanos a los Cayos.

La patrulla de protección de fronteras afirma que se trató de un incidente de “tráfico marítimo de migrantes”, y que 15 cubanos habían desembarcado de un bote, que habían sido sometidos a evaluación médica y luego fueron puestos en custodia.

La patrulla de protección de fronteras confirmó a Telemundo 51, que desde comienzo de esta semana también se han producido otros tres incidentes de arribo de migrantes a zonas cercanas a los Cayos de Florida, y que en total 28 ciudadanos cubanos habían sido puesto en custodia de las autoridades.

El domingo, 5 cubanos a bordo de una embarcación fueron tomados en custodia tras arribar a los Cayos Marquesas, un grupo de pequeñas islas deshabitadas, a 20 millas de cayo hueso.

El lunes, también en los Cayos Marquesas fueron aprehendidos otros 14 cubanos que llegaron allí a las 2 de la tarde. Y dos horas después, otros 7 cubanos fueron tomados en custodia tras desembarcar en Big Pine Key.