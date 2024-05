Regresa a Estados Unidos con parole cubano que fue deportado en 2023

Después de meses de angustia y separación, Yoan Enríquez, un inmigrante cubano deportado en 2023, ha regresado a Estados Unidos, logrando reunirse nuevamente con su familia. Este conmovedor reencuentro marca el inicio de una nueva etapa en su vida.

El regreso de Yoan Enríquez a Estados Unidos, tras ser deportado a Cuba en noviembre del año pasado, fue un momento lleno de emoción y alegría. La primera vez que vio a su hija después de varios meses, la pequeña lo miraba con curiosidad y un destello de reconocimiento. "El primer día me miraba como si supiera quién era, pero no me reconocía completamente. Sin embargo, ya el segundo día estaba conmigo como si nada hubiera pasado", dice Yoan.

La última vez que Yoan vio a su familia fue en un centro para migrantes. La fotografía de aquel momento permanece en su memoria. "Tengo muy pocos recuerdos de haber llorado tanto como ese día... Fue un día extremadamente doloroso para toda la familia", confiesa Yoan. En 2020, Yoan cruzó la frontera sur de Estados Unidos en busca de una vida mejor. Tras varios meses detenido, fue liberado con el documento I220B, debido a una supuesta pérdida de su entrevista de miedo creíble. "Como no sabía inglés, me dijeron que firmara un documento, pero a veces lo que está escrito no coincide con lo que realmente dijiste", explica.

Cada año, Yoan tenía que presentarse ante las autoridades migratorias hasta que, en noviembre, su orden de deportación se hizo efectiva. Para su esposa, Melissa Vera, fue un golpe devastador. "No podíamos creer lo que estábamos pasando. Fue un momento muy difícil, estaba sola con la niña pequeña, enferma y sin trabajo. Fue algo completamente inesperado", cuenta Melissa.

A pesar de los desafíos, Yoan nunca perdió la esperanza de volver a estar con su familia. "Fue muy duro adaptarse nuevamente a Cuba después de haberse sentido libre y haber comenzado a construir una vida aquí. Regresar a las mismas condiciones de las que escapé fue muy difícil", recuerda Yoan. Sin embargo, el 12 de mayo, día de las madres, llegó a Estados Unidos con un parole de dos años que le permitirá aplicar a la residencia a través de la Ley de Ajuste Cubano.

El regreso de Yoan fue el mejor regalo que su familia podría haber recibido. "Llegó el 12 de mayo, casualmente el Día de las Madres. Fue el mejor regalo para mí, para nuestra hija y para su madre. No esperábamos que el reencuentro fuera tan pronto", expresa Melissa.

El abogado de inmigración, Miguel Inda Romero, destaca la importancia de este logro, señalando que la reunificación familiar y la oportunidad de un futuro mejor son fundamentales en casos como el de Yoan.