Vuelve Miss Universo Cuba y cientos de mujeres de origen cubano quieren el título

Aleida Josefa Pérez dice que tenía 5 años cuando su madre le dijo que era tan bella como Miss Universo.

Sin embargo, la participante habitual de concursos - recientemente participó en el concurso Miss Tierra - no vio un lugar para sí misma en ese escenario mundial hasta este año, cuando Miss Universo Cuba se relanzó en su ciudad natal de Miami.

Ahora, Pérez, cuya identidad está ligada a su acento cubano y a su familia a sólo 90 millas de distancia en la isla, se ha puesto en la carrera para ser seleccionada como Miss Cuba. Podrá participar en el concurso de Miss Universo a finales de este año en Ciudad de México.

Después de que Miss Cuba anunciara su regreso a Miss Universo en las redes sociales en abril, la organización ha recibido alrededor de 1,000 solicitudes de mujeres como Pérez, con la esperanza de representar a Cuba después de décadas de ausencia del mayor concurso de belleza del mundo.

"Muchas personas no entienden ese sentimiento exacto de cuando es tu turno de llamar a tu país", dijo Pérez, que mostró su herencia en el concurso Miss Tierra. "Así que para mí, gritar '¡Cuba!' fue todo un honor, y sería un honor hacerlo una vez más".

Miss Universo Cuba, de acuerdo con su organización matriz, no exige que las candidatas hayan nacido en el país al que representan. Sin embargo, la candidata debe tener al menos un progenitor nacido en Cuba.

Prince Julio César, el nuevo director de Miss Universo Cuba, con experiencia en la dirección de concursos en toda América Latina, explicó que la organización recibió alrededor de 1,000 solicitudes después de su primer casting virtual. El equipo ha reducido el número de aspirantes a 578, que seguirá evaluando hasta llegar a las 20 candidatas que competirán en Miami por el título de Miss Cuba.

El concurso busca a alguien dedicada, disciplinada y que represente al pueblo cubano, dijo César.

Él cree que, como la primera representante cubana en Miss Universo en décadas - el gobierno de Cuba dejó de enviar representantes en 1960 - Miss Cuba específicamente tiene una mayor responsabilidad. "Miss Cuba tiene una responsabilidad, tiene una sociedad de cubanos que tienen un mensaje que compartir, que tienen a veces tantas necesidades cuando llegan por primera vez aquí a Florida", dijo. "Creo que ella necesita emprender un plan de acción para trabajar en beneficio de esa comunidad"

GETTY IMAGES Arminia Pérez y González, fotografiada en Long Beach, California, participó como Miss Cuba en el concurso Miss Universo en 1958. Fue una de las últimas concursantes antes de que Cuba dejara de participar en 1960. (Earl Leaf/Michael Ochs Archives/Getty Images)

Un requisito importante para la nueva franquicia es que la nueva Miss Cuba debe hablar español. "Porque si es Miss Cuba y no habla español, pues es un poco raro, ¿no?", dijo César.

El regreso de Cuba a Miss Universo, un esfuerzo que César dice que avanza el objetivo de hacer Miss Universo accesible a todas las mujeres, es parte de un impulso más amplio para la inclusión en la organización. El año pasado, Miss Universo eliminó su restricción de edad, que anteriormente prohibía competir a las mujeres mayores de 28 años. A partir de 2023, la organización también permitirá a las mujeres casadas y a las madres competir en el concurso por primera vez en su historia.

César dijo que la idea de traer a Cuba de vuelta al concurso fue de Anne Jakrajutatip, la propietaria de Miss Universo. César, que ha dirigido varios concursos en su Venezuela natal, dijo que la oportunidad de preparar a una reina de la belleza cubana para el certamen internacional le entusiasmaba.

No ha habido ningún contacto por parte del gobierno cubano tras el anuncio del concurso con sede en Miami y marca cubana, dijo César. Subrayó que no es un político y que no está vinculado al gobierno cubano. "Miss Universo, como organización, es la única que tiene el poder de decir quién participa y quién no", dijo.

De hecho, como posible candidata cubano-nicaragüense, Pérez espera alejar la conversación de la política y centrarse en "el honor de representar a una comunidad de mujeres hermosas, mujeres que son tan empoderadoras."

Para César, la reincorporación de Cuba a la competición es una señal de que los tiempos han cambiado. "Creo que ya no es el momento de limitar las oportunidades a los países por ciertas razones políticas que son desagradables", dijo.

Toda la selección de Miss Universo Cuba tendrá lugar en Miami, incluido el concurso televisado, en el que una mujer será nombrada Miss Cuba. La nueva franquicia ha adquirido oficinas para apoyar el proceso de audición y entrenamiento -desde el peinado y maquillaje hasta el desarrollo de un proyecto social- de la próxima representante cubana.

César señaló que Miami, sede de la mayor comunidad de la diáspora cubana del mundo, era una elección obvia para el nuevo concurso.

El regreso del concurso, y su nueva sede en el sur de Florida, ha suscitado tanto elogios como críticas en Internet. Sin embargo, César se mostró agradecido por el apoyo de destacados cubanos.

Sissi Fleitas, actriz y modelo cubana conocida por su trabajo en el programa Sábado Gigante, se puso en contacto con César para elogiar el concurso. Según César, ella dijo, "cuando tenía 20 años, apenas una jovencita, soñaba con ir a Miss Universo, pero no pudo ser".

Mientras algunos han cuestionado cuán cubana será esta reina en Miami, la sección de comentarios del Instagram de Miss Universo Cuba se ha inundado de banderas cubanas y de elecciones de la gente para la próxima representante cubana.

Miami, sin embargo, es el hogar no solo de la diáspora cubana, sino también de modelos e influencers de Instagram, que algunos en las redes sociales esperan que no superen a la competencia.

Adrian Peachy, en un video publicado en YouTube, comentó sobre el nuevo concurso, diciendo que "esto no es 'Miss Influencer Cuba'."

"Olvídate si se ve bonita, aquí no puedes ser solo bonita", continuó. "Hay que tener cerebro, no solo implantes de silicona y senos operados".

El propio César aseguró que, como embajadora y representante, la nueva Miss Cuba debe ser alguien que aporte algo más que belleza. "No queremos trabajar con mujeres que sean simplemente bonitas", dijo. "Creo que esto va mucho más allá".

Esta nota fue publicada originalmente por NBC News en inglés. Para más de NBC News, haz clic aquí.