Ladronas captadas en cámara seduciendo a su víctima

La policía de Hallandale Beach ha arrestado a una mujer acusada de robar joyas valoradas en más de 200 mil dólares a un hombre, mientras continúan la búsqueda de dos sospechosas adicionales.

Juliana Cortes, de 23 años, compareció recientemente en corte, enfrentando múltiples cargos de robo en mayor cuantía. Según las autoridades, Cortes, junto a otras dos mujeres aún no identificadas, sustrajo diversas joyas de un hombre, incluyendo un reloj Rolex, durante una visita a su residencia.

Grace Mariot, vocera de la Policía de Hallandale Beach, explicó cómo se desarrollaron los eventos: "En ese video vas a ver que la víctima conoce a las dos sospechosas. Primeramente, intercambian el número de teléfono con la víctima y así se comunica con ellas a las 3 de la mañana cuando llegaron a su casa".

El incidente comenzó cuando la víctima conoció a dos de las sospechosas en el estacionamiento de un Walgreens la noche del 6 de mayo. Más tarde, alrededor de las 3 de la madrugada, las tres mujeres llegaron a la casa del hombre ubicada en la 631 de Palm Dr.

Una vez dentro de la casa, las mujeres distrajeron a la víctima y procedieron a robar una cadena de oro con diamantes, un anillo valioso, un brazalete de oro, un reloj Rolex y dinero en efectivo. La policía confirmó que no hubo uso de drogas durante el robo: "No hubo nada de drogas, ellas lo distrajeron y cuando él no estaba poniendo atención le cogieron las prendas", añadió Mariot.

Este tipo de robo se ha vuelto común en la comunidad, alertan las autoridades. Por ello, hacen un llamado a la precaución: "El consejo es que no se encuentren en su casa si van a conocer a una persona que acaban de conocer por primera vez. Que se encuentren en un lugar público", recomendó Mariot.

La policía solicita la colaboración del público para identificar y localizar a las otras dos sospechosas. "Si reconocen a las sospechosas, por favor llamen a la policía. O si ha sido víctima de alguna de estas sospechosas, porque parece que tienen experiencia robándole a personas de esta manera", concluyó Mariot.

Para cualquier información adicional sobre este caso, comuníquese con la policía de Hallandale Beach.