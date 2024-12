Recorrido por los cócteles navideños de las comunidades del sur de Florida

Gabriel Urrutia sonríe radiante cuando habla de todo lo que tiene que ver con el sur de Florida. El nativo de Miami, autor de Miami Sips & Eats y profesor adjunto de la Escuela de Hotelería Chaplin de la Universidad Internacional de Florida no puede contener su emoción y sonríe cuando describe la ubicuidad de una de las bebidas navideñas de nuestra área.

“Estuve en Joe Stone Crab y, de hecho, lanzaron el primer coquito, creo, en sus 113 años de historia”, dice Urrutia. “Así que esto demuestra cómo el coquito ha capturado los corazones y las mentes de los habitantes del sur de Florida en todo el mundo”.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. > MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

El título de la bebida de invierno más reconocible, más disponible y más aceptada tiene que ser el coquito de Puerto Rico, su propio nombre destaca el ingrediente que Urrutia cree que habla especialmente del sur de Florida.

Describe a Miami y al coco como “los mejores amigos de una clase”. No es de extrañar que hayamos hecho del coquito “nuestro plato”. Pero más allá de la lista de ingredientes, es la forma en que bebemos el coquito -y muchas otras bebidas navideñas de la diáspora- lo que cuenta la historia única de inmigración de nuestra región.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. > SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Desde las recetas hasta la forma de servir estas bebidas, la experiencia del coquito, el sorrel jamaiquino, las cremas haitianas, el ponche crema venezolano con una práctica común en comunidad, que forma, establece y reafirma vínculos entre culturas que le dan al sur de Florida su identidad única.

Entonces, para alardear de: ¿Cuántas de estas bebidas has oído hablar? ¿Cuántas has probado? Y, por último, piensa: ¿Qué tan del sur de Florida eres?

Sorrel

¿Qué lo hace especial? Su color y textura. Es la única bebida de esta lista que no recuerda al ponche de huevo.

Comenzaremos con la bebida que se destaca, la colorida mezcla que proviene de Jamaica y cuyo ingrediente principal le da su nombre y tono: el sorrel.

Esta bebida navideña, hecha con la parte exterior de la flor de hibisco -que generalmente se cosechaba en invierno, según seriouseats.com-, es agridulce, con sabor a jengibre y un poco de canela.

"Es genial", dice Urrutia. "Puedes disfrutarla como si fuera un refresco. Puedes disfrutarla en un té. Pero durante las fiestas, nuevamente, esa hermosa manera de agregarle un poco de alcohol al sorrel real, y obtienes este hermoso licor, casi floral y afrutado".

El ron es el licor base de esta bebida rosada y rojiza.

Cremas

¿Qué lo hace especial? El jugo de lima, y ​​que puedes tomarlo cuando te apetezca.

La bebida cremosa y con sabor a ron que se disfruta en las fiestas en Haití ha llegado a la gente del sur de Florida, y Kasa Champet en Pembroke Pines es uno de los lugares que la sirven.

Jody Julmice, que es copropietaria del restaurante con su madre, dice que han estado vendiendo este clásico de las fiestas por botella y por copa.

“Cuando estás con la familia y abres esa botella de cremas, todos saben automáticamente que va a ser buena. Sabes, nunca antes había probado una crema mala, porque está hecha con tanto amor e intención”, asegura Julmice, quien explica que las recetas de cremas, como las del coquito, se transmiten de generación en generación.

“Muchos haitianos lo hacen de diferentes maneras”, apunta Julmice. “No hay cremas realmente perfectas, porque cada uno le añade su toque personal, pero en general, sigue siendo el mismo sabor, y es algo que cualquier haitiano puede reconocer una vez que lo prueba”.

¿Qué es ese sabor que se reconoce al instante?

“Vas a sentir el sabor del ron al momento”, asevera Julmice. “Tan pronto como toque tus labios, sentirás el sabor del ron. Es realmente muy bueno. Algunos de los ingredientes principales serían leche evaporada, leche condensada, crema de coco, un poco de nuez moscada, canela, extracto de vainilla, extracto de almendras, jugo de lima. Y luego ese ron Barbancourt o ese Clairin”.

Pero la forma en que se comparte la crema, pasando de mano en mano para que los invitados la disfruten en un ambiente íntimo, es lo que, según Julmice, la hace “realmente especial”.

"La cuestión es que se puede beber crema durante todo el día. Podemos tomarla en nuestro café. Podemos tomarla durante la cena, podemos tomarla como postre también. Así que es muy divertido compartirla con la familia", destaca Julmice.

Ponche crema

¿Qué lo hace especial? Es la bebida navideña traída por la última ola de inmigrantes del sur de Florida.

Otra interesante bebida navideña que llega al sur de Florida es el ponche crema, una bebida "que se está volviendo mucho más popular entre muchos de nuestros amigos venezolanos que vienen aquí y traen sus propias versiones", apunta Urrutia.

Se crea con una mezcla de leche condensada azucarada, leche evaporada, ramas de canela, nuez moscada y -a diferencia del coquito- yemas de huevo. En cuanto al licor, hay opciones en cuanto a marcas.

"Venezuela también tiene una cultura del ron muy fuerte, ¿verdad? “Usaremos algunos de esos increíbles rones que hay en Venezuela para poder crear el ponche crema”, reconoce Urrutia.

Ahora, lo más importante es que este ponche con leche también es un producto básico en la República Dominicana, donde Urrutia destaca que se elabora con el famoso ron Brugal de la isla.

“Me encanta su diversidad. Es realmente genial ver rones de diferentes países [y una] versión diferente de los ingredientes”, explica.

Cola de mono

¿Qué lo hace especial? Su nombre extravagante, el licor base y las variaciones de los ponches cremosos típicos.

Desde su nombre hasta sus ingredientes, la cola de mono de Chile es algo único.

Urrutia, que es mitad chileno, dice que esta bebida navideña, aunque tal vez no sea tan común como las otras en el sur de Florida, es especialmente digna de mención porque demuestra cómo nuestras comunidades de la diáspora se han aferrado a sus raíces y por qué somos mejores por ello.

"La cola de mono en realidad no usa crema, en realidad usa leche entera", comienza Urrutia. Eso la hace menos cremosa, más aguada y potencialmente "más atractiva para alguien que tal vez no quiera algo decadente".

Y su licor base no es el ron que nos hemos acostumbrado a ver en este informe. Es pisco, el licor blanco hecho de jugo de uva que también se asocia con frecuencia con Perú.

Pero otros dos ingredientes también distinguen a este ponche especial: clavo de olor y café instantáneo.

"Ese café, ese pisco chileno, sabores realmente diferentes. Pero, por supuesto, las hermosas especias y esa cremosidad … realmente te dan ese abrazo navideño por dentro", dice Urrutia.

Crema de vie

¿Qué lo hace especial? Proviene de una de las comunidades más emblemáticas del sur de Florida, y el nombre muestra su estilo.

A pesar de pertenecer a una de las comunidades de diáspora más grandes del sur de Florida, esta bebida puede ser menos conocida.

Sí, la crema de vie es la bebida navideña tradicional cubana. En cuanto a por qué una frase francesa que se traduce literalmente como "crema de la vida" nombraría esta bebida, Urrutia, que también es mitad cubano, piensa que se trata más de actitud que de historia.

"Nos gustan las cosas buenas de la vida, esa es la belleza de eso", dice.

Este ponche se prepara con leche condensada azucarada, leche evaporada, azúcar, agua, vainilla, ron y -a diferencia del coquito- yemas de huevo.

Coquito

¿Qué lo hace especial? Conocido en todas partes, es el que probablemente hayas probado, incluso si no eres puertorriqueño.

Finalmente, volvemos al punto de partida, a la bebida que se prepara con esmero, se regala con cariño y se sirve con cuidado en los hogares, oficinas y eventos del sur de Florida durante las fiestas. A Puerto Rico, debemos ofrecer un sincero "gracias" por el coquito.

Urrutia cree que debemos darle crédito a quien lo merece. Aquí, el coquito es el rey.

"Tienes esa sensación de 'Oh, creo que los puertorriqueños tienen razón en esto'", dice sobre la cultura de beber en las fiestas del sur de Florida. "Lo que realmente me encanta de esto es que no es tanto como ir a mi bar a buscar mi coquito favorito".

En cambio, como el coquito está pensado para compartirse socialmente, significa que alguien tuvo que aprender una receta, embotellarla en un recipiente especial o en la botella de ron que se usó para prepararla -lo que en sí es un gesto casual pero vulnerable-, presentársela al anfitrión, tal vez incluso meterla en su refrigerador para mantenerla fría durante unas horas antes de finalmente abrirla para que todos la disfruten.

Luego, probablemente hablarán sobre ello, discutirán y compararán -de manera un tanto competitiva- las recetas.

"El espíritu de la hospitalidad está en esa botella", dice Urrutia. "Lo creaste. Le dedicaste trabajo. Creaste este cóctel histórico. Puede ser, ya sabes, generacional. Puede provenir de miembros de la familia, o incluso de una receta que encontraste en Internet, pero el hecho de que hayas puesto todo ese esfuerzo para poder ir y abrirlo y servirlo, ¿no? Eso es increíble".

A estas alturas, los ingredientes del coquito sin huevo no deberían sorprenderte: leche evaporada, crema de coco, leche condensada dulce, vainilla, canela, nuez moscada y ron se combinan para crear una bebida con sabor a postre. Es íntima y placentera.

"Así que traer una botella [de cualquier bebida espirituosa] y simplemente dejarla en la encimera es genial. Gracias. Gracias por traer eso", asiente Urrutia. "Pero traer una botella [de coquito] que vamos a beber en un par de horas es aún mejor. Y eso es lo que hace que el ponche de huevo, la crema de vie, el coquito, la cola de mono, todo eso, sea tan, tan especial".