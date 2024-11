Recomendaciones para no caer en una estafa cuando compras en línea

Las compras para la época de fiestas que ya han comenzado y se convierten en un peligro porque los estafadores buscan la manera de obtener miles de dólares de manera ilegal.

Cada año perdemos miles de dólares cuando compramos en tiendas online, así que cuidado porque no todas son reales.

Las ofertas pueden ser tentadoras y hasta increíbles, pero no siempre son reales. Esta puede ser la primera alerta: Precios que no tienen mucho sentido.

Heriberto Cadena, agente especial del FBI, explica: "Cuidado con las compras en tiendas no oficiales. No lo hagas. La dirección web debe incluir la letra “S” al final en las siglas HTTP. Esto significa que el enlace esta encriptado y es confiable".

Pero además, "podemos tener un ejemplo de lo que es el 'squatting tipográfico'. Accedes a una página que luce como Amazon.com, por ejemplo, pero si prestan atención, verás que no es Amazon, sino Amazone", apunta Iskander Sanchez Rola, Director de innovación en la compañía tecnológica Gen.

Esos no son simples errores gramaticales, al hacer click te llevará a un sitio fraudulento.

Rosie Cordero-Stutz, directora de la policía de Miami-Dade, advierte que "también hay el website que le deja saber si una organización de negocios es verificado y pueden chequear antes de comprar ahí".

Los especialistas en seguridad informática consideran que deberías usar una sola tarjeta para tus compras online, conseguirás tener un mejor seguimiento de cada transacción, pero no cualquier tarjeta.

"Cuando compras algo con una tarjeta de crédito, existe cierta protección contra fraudes, y las tarjetas de débito no la tienen".

Según el FBI, en 2023 se perdieron más de 12 mil millones de dólares en delitos cibernéticos, en época de fiestas se registran 97 de estos fraudes por hora y un estafador informático genera un ataque cada 39 segundos.

Ashley Moody, Fiscal General de Florida, apunta que "por eso somos tan agresivos a la hora de difundir información. No solo por las recientes tendencias de estafas que se han visto, sino también por los consejos que se deben tener en cuenta".

Por todo esto es importante que leas los comentarios de clientes y la reputación online que tiene el vendedor, no conserves tus datos de pago en los dispositivos, ni le entregues a nadie tus contraseñas. Los expertos aconsejan usar "contraseñas fuertes y no uses esas mismas contraseñas en todas las cuentas, que sea una contraseña única para cada cuenta".

Para reportar una estafa puedes hacerlo en la página www.ic3.gov. También tendrás ayuda en español si no hablas inglés.

Las redes sociales son un caldo de cultivo para los delincuentes cibernéticos cuando los usuarios exponen sus datos sin el debido cuidado y en un contexto económico donde hay que hacer rendir el dinero lo máximo posible, entonces pensamos, qué buena oferta, qué excelente promoción y allí es donde nos exponemos.