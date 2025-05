Camioneros: ¿Qué hacer si un policía te para y no hablas inglés?

Conductores y asociaciones mostraron distintas reacciones a la medida destacando que ellos han aprobado un examen para poder obtener la licencia para manejar un camión que transporta carga pesada, otros señalan que es importante que los choferes dominen el inglés por una cuestión de seguridad en las carreteras.

En Encuentro Virtual con Gloria Ordaz, la abogada laboral Suhaill Morales explicó lo que deben hacer los camioneros que no dominan bien el inglés en caso de que los detenga un patrullero en la carretera.

La administración Trump no ha anunciado cómo planea reforzar la nueva orden ejecutiva. La abogada Morales teme que se preste para discriminar a camioneros inmigrantes que no dominan bien el inglés y no puedan entablar una conversación con un policía más allá de la terminología que requiere su trabajo como chofer de un camión.

En la orden emitida el lunes por la noche, Trump sostiene que el "requisito no se ha aplicado en años, y las carreteras de Estados Unidos se han vuelto menos seguras."

"Mi Administración hará cumplir la ley para proteger la seguridad de los camioneros estadounidenses, conductores, pasajeros y otros, incluso mediante la defensa de las normas de aplicación de seguridad que garanticen que cualquier persona al volante de un vehículo comercial esté debidamente cualificada y domine nuestro idioma nacional, el inglés", señala la orden.

La abogada explicó que lo que puede hacer un policía si se percata que el camionero no puede comunicarse apropiadamente en inglés.

