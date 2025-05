Católicos critican a Trump tras publicación de foto en la que aparece vestido como Papa

WASHINGTON - Días antes de que los cardenales se reúnan para el cónclave papal para elegir al próximo líder de la Iglesia Católica, el presidente Donald Trump publicó una imagen aparentemente generada por ayuda de inteligencia artificial IA en la que se representa a sí mismo como Papa.

La imagen, publicada el viernes y difundida por la Casa Blanca, no sentó bien a un grupo de católicos, que acudieron a las redes sociales durante el fin de semana para condenar la representación.

"No hay nada inteligente o divertido en esta imagen, señor Presidente", dijo la cuenta X de la Conferencia Católica del Estado de Nueva York, que representa a los obispos del estado que trabajan en iniciativas de política pública.

"Acabamos de enterrar a nuestro querido papa Francisco y los cardenales están a punto de entrar en un cónclave solemne para elegir a un nuevo sucesor de San Pedro", continuaba el post, refiriéndose al primer papa. "No se burlen de nosotros".

La imagen, que parece haber sido generada por inteligencia artificial, muestra al presidente con ropajes católicos blancos, similares a los que vestían Francisco y sus predecesores. En la imagen, el presidente también llevaba un gran collar de cruces y estaba sentado en una silla con acentos dorados.

Trump publicó la imagen en Truth Social el viernes por la noche, y la Casa Blanca amplificó la publicación en X poco después.

El cardenal Timothy Dolan, de Nueva York, nombrado el jueves miembro de la Comisión de Libertad Religiosa de la Casa Blanca, dijo a Anne Thompson, de NBC News, que la imagen "no era buena". Dolan añadió en italiano que la imagen causó una mala impresión.

Dolan estará entre los más de 100 cardenales que se reúnen en el Vaticano a partir del 7 de mayo para elegir un nuevo Papa.

El exprimer ministro italiano Matteo Renzi, un crítico de Trump, dijo en un post en X que la imagen publicada por el presidente "ofende a los creyentes, insulta a las instituciones y muestra que el líder de la derecha global disfruta siendo un payaso", según una interpretación de Google Translate.

James Martin, un sacerdote jesuita que trabaja como redactor jefe de la publicación jesuita America Magazine, también dijo en un post en X que "aunque encuentro esto profundamente ofensivo, supondré que el Sr. Trump lo hizo a la ligera".

"Pero imaginen la indignación incandescente, la rápida condena y las protestas individuales y conjuntas de los obispos estadounidenses si esto lo hubieran hecho Joe Biden o Barack Obama", añadió Martin.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una petición de comentarios el domingo por la tarde.

¿En qué consiste el cónclave papal y cuál es el paso a paso para elegir a un nuevo Pontífice?

Pero el Vicepresidente JD Vance, que es católico, se pronunció sobre la controversia. Respondió a un post de Bill Kristol, redactor jefe de The Bulwark y director de Defending Democracy Together, quien etiquetó a Vance y le preguntó si estaba "de acuerdo con esta falta de respeto y burla al Santo Padre".

"Como norma general, me parece bien que la gente cuente chistes y no me parece bien que la gente empiece guerras estúpidas que matan a miles de mis compatriotas", respondió Vance.

The Associated Press también informó que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió a las críticas diciendo: "El presidente Trump voló a Italia para presentar sus respetos al papa Francisco y asistir a su funeral, y ha sido un firme defensor de los católicos y la libertad religiosa."

La semana pasada, Trump también bromeó diciendo que le gustaría ser el sucesor del Papa Francisco.

"Me gustaría ser Papa. Esa sería mi opción número uno", dijo Trump a los periodistas.

Francisco murió el 21 de abril de un derrame cerebral, coma y "colapso cardiocirculatorio", según el certificado de defunción emitido por el Vaticano. Tenía 88 años.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Megan Lebowitz para NBC News. Puedes leer la nota original aquí.