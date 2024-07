Reacciona residente en Orlando acusado por régimen cubano de terrorista

Ardenys García Álvarez apareció en los medios estatales cubanos confesando su participación en lo que el régimen ha descrito como un "plan terrorista contra Cuba".

Según la narrativa oficial, García llegó a la isla en una moto acuática, armado con seis armas, con la intención de reclutar a otros cubanos para llevar a cabo actividades subversivas y de sabotaje.

El régimen ha mostrado en televisión fragmentos de la supuesta confesión de García, en los que incluso su padre ha sido presentado como involucrado. La televisión cubana transmitió declaraciones del padre de García, en las que menciona que su hijo le habló de "asaltar una base militar".

Willy González, líder de la organización "La Nueva Nación Cubana en Armas", mencionada por el régimen como cabecilla de la conspiración, habló desde Orlando.

González afirma no recordar haber conocido a García Álvarez, pero no lo descarta completamente. "Nuestra organización provee entrenamiento militar, pero no con objetivos subversivos", sostiene González. Ante la pregunta directa de Yuniesky Ramírez sobre la autorización de operaciones en Cuba, González fue claro: "No. Nosotros no hemos autorizado y no hemos hecho ninguna operación en Cuba. No sabemos de lo que están hablando".

Desde Miami, Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, ridiculiza la versión oficial. "Que un hombre en una moto acuática, con una pistola y tres cargadores, fuese una acción militar en contra de Cuba… es ridículo", declara Sánchez. Para él, la acción del régimen tiene dos objetivos claros: intimidar a los cubanos justo antes del aniversario del 11 de julio y utilizar la narrativa en foros internacionales para justificar su represión. "Esto es para decirles a los cubanos 'los estoy protegiendo de esta gente que les quiere hacer daño'", añade Sánchez.

A pesar de las afirmaciones del régimen, el video difundido no mostró ninguna evidencia material de la supuesta conspiración. Esta falta de pruebas ha llevado a muchos a cuestionar la veracidad de las acusaciones. José Díaz Silva, integrante del Movimiento Democracia y exprisionero político, señala que no es sorprendente la falta de pruebas. "Hemos visto cómo el régimen utiliza a sus propios agentes de seguridad, los visten de civil, luego de policía y de militar… Esto puede ser una maniobra de ellos", comenta Silva.