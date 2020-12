Comienzan a realizar pruebas de COVID- 19 en Aeropuerto de Fort Lauderdale

Como estricta medida para mitigar la propagación del Coronavirus en el país, al menos 14 ciudades en la nación, incluyendo Puerto Rico, han restringido su entrada a aquellos pasajeros que no presenten una prueba negativa de COVID-19.

A tono con este requisito, el Departamento de Aviación del Condado Broward pondrá en práctica este miércoles 9 de diciembre, una iniciativa que le permitirá a los viajeros del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, realizarse el test, si su destino así se lo exige.

El área para realizarse el examen será en la primera planta, de la terminal 3 muy cerca del departamento de reclamación de equipaje entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche.

En dependencia del tipo de prueba que quiera hacerse, así será el precio. La rápida con resultados en 30 minutos tendrá un valor de 69 dólares y la de PCR con 48 horas de espera, 99 dólares.

La Aerolínea American Airlines también confirmó a través de un comunicado que iniciará el proceso de pruebas de coronavirus para quien lo desee desde la comodidad de su hogar a partir de este miércoles 9 de diciembre a un costo de 129 dólares.

Es recomendable, realizarse el test mínimo 5 días antes de la fecha de vuelo.

Los destinos que requerirán la prueba son: Alaska, Connecticut, District of Co, lumbia, Chicago, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island y Vermont.