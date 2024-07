Exilio venezolano de Miami se prepara para monitorear históricas elecciones

El 28 de julio los venezolanos están llamados a votar en unas elecciones históricas, que despiertan una gran expectativa por un cambio entre los principales contrincantes liderados por el dictador Nicolás Maduro y encabezando la oposición Edmundo Gonzales.

En Miami los venezolanos aseguran estar preparado para seguir paso a paso los acontecimientos desde el parque José Marti.

Maria Teresa Morin, coordinadora del comando con Venezuela en EE.UU. explica: "nos vamos a reunir todos los venezolanos como todos saben no podemos ejercer nuestro derecho al voto en EEUU y en muchos países del mundo. No vamos a poder votar y aquí nos vamos a reunir para orar, apoyar a nuestros hermanos en la distancia con un centro de información".

Manolo Reyes, comisionado de la ciudad de Miami que apoya a la comunidad venezolana remarca: "me encuentro en solidaridad con el pueblo venezolano como víctima de un gobierno comunista y espero que el pueblo venezolano se quite este yugo de encima y que no haya un baño de sangre".

Durante la rueda de prensa, políticos locales y la comunidad venezolana manifestaron su preocupación ante la amenaza de Maduro de provocar “un baño de sangre” si no gana los comicios.

"Esa ha sido siempre la narrativa de ellos durante muchos años siempre nos han amenazado, han amenazado al pueblo y los creemos capaces de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder".

El comisionado de Miami Manolo Reyes considera que esto "es bien peligroso y es capaz de hacerlo, los comunistas no seden el poder es una hierba mala que hay que arrancarla de raíz".

Sin duda estas elecciones serán decisivas para el futuro del país que lleva décadas sufriendo los estragos de esta dictadura criminal.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, considera que "siempre hemos apoyado el esfuerzo de encontrar la libertad de tener más oportunidades y esto no solo afecta a Venezuela sino a EEUU también desde inmigración".

"Se necesita que el venezolano salga a votar en masas, porque es la única posibilidad que hay para que el dictador Maduro seda el poder es que pierda por 40% una cantidad tan grande que no pueda hacer la trampa que han hecho en años pasados", explica Joe Carrollo, comisionado de Miami.