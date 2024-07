Policía de Miami balea mortalmente a un sospechoso en La Pequeña Habana

La policía de Miami informó que un hombre que estaba armado, que supuestamente realizaba disparos al aire y a un edificio, fue confrontado por oficiales y resultó muerto tras ser baleado, según las autoridades.

El hecho ocurrió en el aéra de la avenida 5 SW y la calle SW 3, en Miami, donde había una importante presencia policial la tarde de este jueves.

Manuel Morales, jefe de la policía de Miami, dijo que alrededor de las 1:00 p.m. recibieron llamadas al 911 sobre un hombre armado en la zona, y aseguró que el sujeto realizaba disparos al aire y hacia un edificio.

Según la policía, los oficiales llegaron a la escena en 4-5 minutos. En el sitio hubo un enfrentamiento con el sujeto, con un intercambio de disparos con los agentes, que descargaron sus armas de fuego, según dijo Morales. El hombre resultó baleado y murió en el lugar, según la policía.

Por el momento se desconoce el motivo de las acciones del sujeto, pero Morales explicó que se trata de una investigación preliminar. El nombre de los oficiales y el hombre armado no se dieron a conocer en este momento.

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida abrió una investigación por este hecho.

Due to an active police investigation, we have temporarily closed SW 4 Avenue to 6 Avenue from SW 3 Street to 5 Street. Please avoid this area. MV pic.twitter.com/MP9nMPVb1I