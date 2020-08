Propietarios aseguran que algunos se están aprovechando de la moratoria

Patrick Weir dice que sus inquilinos le deben más de 10 mil dólares de alquiler.

“Desde abril pararon de pagar”, dijo Patrick Weir.

Patrick dice que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo sobre el pago del alquiler y que en varias ocasiones intentó contactar a sus inquilinos.

“Los llame, mande emails, mande textos… pero nunca me contestaron” agrega Weir.

Lien Zamora tiene varias propiedades y dice que desde el primero de abril cinco de sus inquilinos no le han pagado.

“Yo no puedo ni pasar por ahí. No me abren ni la puerta” dijo Zamora.

Dice que les pidió a sus inquilinos que le enviaran pruebas de que perdieron sus trabajos y que no han podido cobrar dinero del desempleo, pero asegura que ninguno lo ha hecho. Agrega que aunque esas propiedades están pagadas, sigue incurriendo en gastos de mantenimiento.

“Yo he tenido personas de esa que no me pagan, que me han llamado que si el aire, que esto, que lo otro, que un liqueo, y tengo que ir y arreglarlo porque si no”, dijo Zamora.

“No pueden desalojar a los inquilinos y los inquilinos a veces ni están respondiendo, no están hablando, no están tratando en buena fue de llegar a ningún acuerdo”, agrega Juan Pérez.

El abogado Juan Pérez que representa a propietarios dice que la moratoria ha sido difícil para estos propietarios. Muchos tienen hipotecas y todos tienen que pagar impuestos por lo que le preguntamos al tasador de propiedades de Miami-Dade si calificaran para un alivio tributario este año. Nos contestó diciendo que, “La ley de Florida… requiere que los tasadores de propiedades evalúen cada propiedad dentro de su condado respectivo en base a las condiciones de la propiedad y del mercado desde el 1 de enero de cada año. Sin embargo, haré todo lo que esté dentro de mi autoridad para ayudar a los propietarios que están luchando durante estos tiempos sin precedentes”.

En el caso de Patrick, él dice que espera que los funcionarios gubernamentales se den cuenta el impacto que ha tenido esta moratoria que ha durado 5 meses.

“Yo entiendo que hay algunos que si no pueden pagar, que necesitan ayuda. Eso sí. ¿Pero qué hacemos con aquellos que aprovechan?”, dijo Weir.

El abogado Juan Pérez además dice que aunque la moratoria impide los desalojos, no elimina la obligación del inquilino de pagar su alquiler y, por eso, puede ser que algunos inquilinos tengan que pagarle a su propietario lo que deben una vez que comiencen los procedimientos judiciales.