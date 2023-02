Qué hacer si te instalan paneles solares sin permiso del condado

Varios paneles solares instalados en el techo de la casa de Ana Bueno en el suroeste de Miami-Dade supuestamente le ayudarían a tener independencia eléctrica.

“Para ahorrar energía, eso fue lo principal y tener estabilidad económica mucho mejor”, le cuenta Bueno a Telemundo 51.

En el acuerdo de venta que firmó en julio del año pasado con MC Solar, la empresa, cuyo nombre legal es Modern Concepts Construction se comprometía a “suministrar e instalar”el sistema solar por $52,600, cifra que ella financió. “Llegaron a instalarlo, nosotros pensamos que ya estaba todo listo, todo arreglado para adquirir nuestra energía solar”, cuenta Bueno.

Lo que no sabía Ana Bueno en ese entonces es que Modern Concepts Construction había aplicado para un permiso en el condado Miami-Dade bajo el nombre Modern Concepts Solar and Roofing pero había sido negado.

“La aplicación fue sometida en septiembre del año pasado. En octubre fueron desaprobaciones por la sección estructural y eléctrica so en si un permiso nunca fue obtenido. El trabajo si está hecho en la propiedad en este momento estaría hecho sin permiso”, dice Chaveli Moreno, una de las jefas de la división de cumplimento de código de Miami-Dade.

Cuando el equipo de Telemundo 51 Responde contactó al dueño de Modern Concepts Construction, Danny Chopra, que es un contratista licenciado con el estado de la Florida, él respondió diciendo que había tenido problemas con sus socios pero que estaba tratando de arreglar todos los permisos que habían sido denegados.

Acto seguido le envió $560 a Bueno para ayudarla a pagar las primeras cuotas del financiamiento de los paneles. “Ahí sí se comunicó con nosotros y dijo que iba a meter todos los requerido para poder tener ya la instalación completa”, cuenta Bueno.

Pero pasaron semanas, el permiso no se concretó y Chopra dejó de contestar. “El miedo mío es que venga Miami-Dade y vea mi propiedad con los paneles puestos y no tenga permiso y me pongan un lien a mi casa”, dice Bueno.

Y es que como la licencia de Chopra es del estado y no de Miami-Dade, los responsables del trabajo hecho sin permiso son los propietarios. “Si fuera un contratista del condado podríamos ponerle una multa contra ese contratista, pero al ser del estado no podemos, no tenemos jurisdicción”, explica Moreno.

Aunque actualmente el condado no tiene un caso abierto en contra de Ana, de abrirse uno ella sería notificada que tiene que corregir el trabajo hecho sin permiso o enfrentar multas y eventualmente un gravamen o lien podría ser puesto en su propiedad.

Para ayudar a propietarios en estas situaciones, el condado tiene un programa de asistencia que los guía a través del proceso de sacar o corregir problemas de permisos. También si llamas al 786-315-2424 pueden decirte el historial de un contratista antes de que le pagues.

“Podemos mirar si hay alguna queja contra ese individuo, si ese individuo tiene a lo mejor permisos que no han sido finalizados o pasado inspección”, asegura Moreno.

Actualmente Modern Concepts Solar and Roofing tiene 26 permisos abiertos en el condado Miami-Dade sin contar aplicaciones de permisos no aprobadas como la de Bueno. El condado dice que lo mejor que puede pasar en el caso de Bueno es que Chopra aparezca, corrija los errores y termine el trabajo. “Así cerraría el permiso y no tendría problemas ni el propietario ni el contratista bajo su licencia”, dice Moreno.

Por el momento Ana Bueno ha presentado una queja con el departamento de regulación profesional en contra de Danny Chopra.

Si te ha pasado algo similar y el contratista tiene licencia del estado, puedes presentar una queja con esa agencia que los regula siguiendo este enlace: http://www.myfloridalicense.com/dbpr/pro/cilb/documents/construction_related_complaint_package.pdf

El equipo de Telemundo 51 Responde estará dándole seguimiento a este caso ya que un vendedor que está ayudando a otros clientes que compraron estos paneles solares a cerrar sus permisos, está tratando de asistir a Ana Bueno.