Preocupación de trabajadores tras leyes migratorias

En uno de los viveros o “nurseries” más grandes del condado Palm Beach, su dueño qha hablado con autoridades y expertos legales y le está transmitiendo tranquilidad a cientos de sus empleados.

El sentimiento generalizado de las trabajadoras de este vivero, en Boynton Beach en este momento es uno

Elsa, trabaja en un vivero, “pos estamos un poquito aterradas con todo lo que está pasando”.

Si bien esta es la sensación de los trabajadores del campo a raíz de la aprobación de la nueva ley de inmigración estatal SB 1718, el dueño del vivero K and M Nursurey en Boynton Beach, que cuenta con más de 199 empleado y tras haberse reunido con expertos en leyes, asegura lo siguiente.

Kevin Costello, dueño K and M Nurserey, “no hay mucho, por lo cual mis empleados tienen que preocuparse. Sí, personas contratadas, de forma permanente que van a empresas con más de 25 empleados o más tienen que ser e-verified, pero cualquier persona, que sea un empleado actualmente antes del 1 de julio, está apadrinado mientras trabajen en esa empresa y compañías que necesiten ayuda temporal. Si el empleado nuevo tiene una fecha precisa de terminación ellos tampoco tienen que ser e-verified”.

Por su parte, Victoria Mesa Estrada, presidenta de la Asociación de Abogados Hispanos de la Florida asegura que las contribuciones de las comunidades de inmigrantes se siguen reconociendo. Le pide a la comunidad no entrar en pánico.

Victoria Mesa Estrada, Asociación de Abogados Hispanos de la Florida, dice: “y los grupos que están bajo la ley no pueden violar esas leyes que dan garantías a esa renta sea que tengan papeles o no eso no cambia, la ley Federal sigue reinando”.

Esto es lo que el dueño del vivero le va a decir a sus empleados: “Respirar, respirar, calma los miedos”.

El Sr. Costello me indicó que le pidió a todos sus empleados que estén presente al final del en las oficinas ya que tras entregar el sueldo semanal les va a explicar la situación y así transmitirles tranquilidad.