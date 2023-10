Preocupa a residentes de Cutler Bay la construcción de un albergue para desamparados

Una comunidad del sur de Miami-Dade está preocupada por la posible construcción de un proyecto para personas de bajos recursos, por ello residentes de la ciudad de Cutler Bay muestran posiciones encontradas al respecto.

José García, un vecino en contra del proyecto, asegura estar muy preocupado al enterarse del proyecto que Homeless Trust quiere realizar en el hotel La Quinta, ubicado en la 10821 y Caribbean Blvd en Cutler Bay que daría albergue a personas de escasos recursos.

"No me parece adecuado en esta área porque vivimos cientos de familias con niños y casualmente por mi experiencia acabo de salir del área de Brickell que tenía un apartamento tuvimos que venderlo porque los alrededores eran llenos de desamparados", apunta García.

Al igual que él cientos de residentes comparten la misma preocupación, por eso están firmando una petición para impedir que se realice este proyecto que pretender proveer de viviendas asequible a decenas de personas de bajos ingresos.

Ron Book de Homeless Trust aclara que no van "a construir un refugio para personas desamparadas, las personas van a pagar su renta a bajo costo, los inquilinos firmarán un contrato de arrendamiento. La noción que vamos a traer problemas en la comunidad no es cierto el 90% de las personas que van a vivir allí son personas mayores de 60 años".

Para algunos esta resulta una buena idea, Carmen, quien está a favor de la construcción del proyecto advierte que "hay mucha gente que no tiene donde vivir en estos momentos y gente que no puede pagar una renta porque está muy cara todo, no lo encuentro malo eso."

La mayor preocupación es que justo al cruzar la calle de La Quinta, donde se pretende realizar este proyecto, hay planes billonarios para desarrollar el Southland Mall.

El gerente de la ciudad de Cutler Bay, Rafael Casals, comenta que "la visión para el Southland Mall es una inversión de 1,5 billones de dólares, debemos asegurar que el plan de Homeless Trust del hotel de La Quinta siga con la visión".

Este miércoles a las 6 de la tarde en la reunión de la comisión de Miami-Dade se va discutir la construcción de este proyecto y en noviembre 29 se hará en la ciudad de Cutler Bay donde habrá una reunión abierta al público con Homeless Trust para aclarar las dudas sobre este plan de viviendas.