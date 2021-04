Policía esclarece caso de secuestro y asesinato tras 36 años

Después de 36 años de un secuestro, asalto sexual y homicidio, el presunto responsable yace tras las rejas y todo gracias a una muestra de ADN.

Mildred Matheny tenía 78 años y sufría de demencia, cuando en 1985 salió de su casa ubicada en Lake Worth para nunca volver.

Según la oficina del alguacil del condado Palm Beach un hombre la secuestró, abusó sexualmente de ella y la golpeó severamente, para luego dejarla en una calle de tierra en Júpiter.

La mujer murió 11 días después a causa de las heridas que recibió. 36 años después y gracias a una muestra de ADN que recolectaron en el hospital, un sospechoso fue identificado.

Mateo Cello, quien es analista legislativo para una organización que aboga por mejorar la manera y velocidad en que los kits de violaciones con muestras de ADN sean procesados, tiene una crítica:

“Cómo puede ser que una evidencia tan importante no sea analizada por 30 años digamos. Demuestra que el sistema judicial no toma los crímenes de abuso sexual lo suficientemente serio y este no es un caso aislado hay miles y miles de Kits sin analizar en todo el país”.

En el momento del crimen, era poca la información que tenía la policía y nadie del vecindario la vio desaparecer.

Según los investigadores la última vez que la mujer fue vista fue en una intersección aproximadamente a media milla de donde vivía, y testigos dijeron que la vieron montándose en un carro, presuntamente de un vecino, que la llevaba a su casa.

En ese entonces, fue hecho el retrato hablado del presunto secuestrador. No hubo sospechoso hasta que el mes pasado científicos forenses del condado enviaron las muestras guardadas a la base de datos de ADN de la Florida.

“El objetivo es intentar obtener lo que en inglés se llama un Match que coincida el perfil que uno subió con el perfil de alguien que ya está en el sistema por haber cometido otro crimen”

Y el objetivo se cumplió. Richard Lange, que en aquel entonces tenía 25 años fue arrestado por las autoridades y presentado en la corte de fianza.

Lange, a quien el juez le negó la fianza enfrenta cargos de homicidio en primer grado, secuestro y asalto sexual. Por otro lado, desafortunadamente, el único hijo de la víctima no llegó a ver hecha la justicia, ya que murió en enero, tres meses antes que el sospechoso fuese arrestado.