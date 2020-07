Polémica por escasez de rastreadores de contacto en Miami Dade

Lo que se ha demostrado es que por cada persona que se enferma, tiene la capacidad de transmitir el virus al menos a tres personas más.

Para evitarlo, los rastreadores de contacto entran en acción.

“Si yo te llamo a ti, porque saliste positivo, tú me dices la información de esas personas y yo los llamo. Entonces, estoy deteniendo la propagación a 15 personas más”.

Nuestro reportero Alexis Boentes dice que “El pasado 7 de julio, di positivo al coronavirus. Sin embargo, nunca recibí la llamada de un rastreador”.

Dra. Dadilia Garcés Mejía, del programa de rastreadores de contacto, del Miami Dade College, dice que “No me asombra. Me sorprendería, al contrario, si me hubieses dicho: me llamaron y me preguntaron con quién estuve en contacto”.

Asombrado y preocupado también está el alcalde de Miami Beach.

Dan Gelbert, alcalde de Miami Dade dice que “solamente logran conectar al 7 por ciento de las personas relacionadas con los enfermos. Hay poco personal y sin preparación, a pesar de que estamos en un momento crítico de la pandemia”.

“Ya hemos dicho que 250 rastreadores solo para el condado de Miami Dade, son muy pocos. Nosotros necesitamos por lo menos 1000 rastreadores”, dice la doctora.

desde mayo, el Miami Dade College ha formado más de 200 rastreadores, pero según nos explicó la profesora Garcés, los estudiantes no han sido contratados.

Tratamos de contactar al departamento de salud, pero la respuesta fue que tenían suficientes rastreadores y que si se hacía algún contrato sería a través de una tercera compañía.

El alcalde de Miami Beach le envió una carta al gobernador. Le exige al menos 800 rastreadores para el condado.