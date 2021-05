Polémica en Miami por posible venta de Caracol Radio involucra a Cuba y a demócratas

El excongresista estatal demócrata José "Joe" García planteó una solicitud a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) para que no autorice el traspaso de la licencia de la emisora Caracol Radio de Miami, propiedad del grupo Prisa, a ATV Holdings Inc. por presuntas "irregularidades".

"Llegó el momento de decir 'basta'. Como ciudadanos no podemos cruzarnos de brazos y dejar que se manipule y se engañe abiertamente al Gobierno Federal y al público para controlar una frecuencia radial", dijo García en unas declaraciones enviadas a la agencia Efe.

ATV Holdings, Inc, ligada al empresario español Carlos Vasallo, firmó en abril pasado un acuerdo con el también español Grupo Prisa para comprar la emisora Radio Caracol AM 1260 (WSUA) y el traductor de FM W232DX por un monto no informado.

ATV Holdings INc. señaló que no le preocupa la objeción planteada por García, pues contó con uno de los mejores despachos de abogados para cerrar la operación de compra y subrayó que dejará que "la FCC decida".

De paso, subrayó que García primero trató de etiquetarlos como conservadores y que va a hacer lo que sea para ocultar su verdadera motivación: "hacerle un favor al régimen de Fidel Castro".

La operación, que debe ser autorizada por la FCC, ha recibido críticas de figuras del caucus hispano del Partido Demócrata desde que se anunció y en la polémica se han involucrado a favor de Vasallo dos senadores republicanos, Rick Scott y Marco Rubio, y el congresista también republicano Mario Díaz Balart.

Los tres escribieron a comienzos de mayo a la presidenta interina de la FCC, Jessica Rosenworcel, para solicitar que evalúe de "manera justa" y, según las reglas del organismo, la solicitud para que se autorice la venta de la emisora.

También manifestaron su preocupación por los intentos "altamente partidistas" de presionar a la FCC, un organismo independiente, para que no autorice el traspaso de la licencia.

Hasta ahora el argumento esgrimido por figuras demócratas contra la operación era que con la venta el contenido editorial de la emisora en español podría ser "demasiado conservador" y eso agudizaría la falta de equilibrio en el mercado de medios hispanos del sur de Florida.

Ahora García apuntó a que quien aparece como comprador es el abogado Marcell Felipe, pero "en realidad actúa como un prestanombres de Vasallo, quien no es ni ciudadano, ni residente en los Estados Unidos" y, según uno de los documentos enviados a la FCC, no puede por eso, hacerse cargo de una licencia radial.

"Esta petición (...) no es por politiquería ni falsos partidismos, como ellos quieren hacer ver, sino por algo muy delicado: la solicitud que hicieron a la FCC es una farsa y un fraude, como demuestra el recurso legal interpuesto", dijo García.

García, que se presentó a la FCC como un "oyente" de Caracol, indicó que Vasallo, presidente y director ejecutivo del canal televisivo América Tevé, fue quien firmó el acuerdo con el Grupo Prisa como quedó grabado ante las cámaras y transmitido el mismo día, pero luego en la solicitud de traspaso de licencia a la FCC no se le menciona.

"Para ponerlo bien simple: ellos se pusieron de acuerdo para engañar a la FCC y al público", dijo el exmiembro del Congreso de Florida, quien pide a la FCC celebrar una "audiencia" para aclarar el asunto de la titularidad.

Vasallo, presidente y director ejecutivo de América CV Network, compañía matriz de América TeVé de Miami, dijo después de firmar el contrato de compra de la emisora que el objetivo de esa operación era consolidar el proyecto de comunicación en torno al canal televisivo, con más soportes y medios.

Sin embargo, dijo que también contó el hecho de que la señal de Caracol Radio 1260 se escuche "con nitidez" en Cuba a determinadas horas del día, gracias a su gran potencia. Llegar a los cubanos de la isla es una manera de promover las libertades en ese país, subrayó.

En la declaración de ATV Holdings Inc. se acusa a García de ser un "lobbista" y de intermediar entre el "régimen cubano y las corporaciones de EE.UU" y de "usar el Partido Demócrata en su beneficio".