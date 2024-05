Piden justicia por la muerte de mujer atropellada, mientras la policía busca al chofer que se dio a la fuga

En la madrugada del domingo, en la sexta avenida y la calle 148 de noreste de Miami-Dade una mujer, identificada como Madette Roche Laurent, de 67 años, de origen haitiano,fue atropellada por un conductor que, sin detenerse para prestar ayuda, huyó de la escena.

Todo quedó capturado por las cámaras de vigilancia y la policía está buscando al responsable al responsable de este acto cobarde que arrebató la vida de una madre, una abuela y una figura respetada en el vecindario.

La hija de la víctima, Nadège Laurent, pide justicia: "Necesito justicia para mi madre. Alguien impactó a mi madre y se fue, como si nada. La dejó como un animal en medio de la calle. No es justo. No sé, tal vez estabas ebrio y por eso te fuiste. No me importa lo que te pase. Pero si yo estoy manejando por la calle y atropello a tu madre o a alguien de tu familia, yo me voy a quedar al lado de esa persona para ayudar. Necesito justicia para mi madre".

Madette Roche Laurent, vendía banderas haitianas y otros productos en la zona. "Siempre vendía banderas, camisetas y mercancía en la calle", recordó Roland Bastien, un comerciante del área. "Vivía a pocas cuadras de la escena con su familia".

Nadège tuvo un duro mensaje para el responsable: "No seas un cobarde. Ven y da la cara", instó con determinación. "Le diste a una persona con cinco hijos y nietos. Necesitas salir de donde estás".

Las autoridades dicen que el vehículo involucrado es un Jeep Liberty color rojo vino, fabricado entre los años 2008 y 2012.

Se sospecha que el vehículo pueda presentar daños en la parte frontal y en el lado derecho como resultado del impacto.

Cualquier información que pueda ayudar a resolver este caso puede ser reportada de manera confidencial al número de Crime Stoppers de Miami-Dade: 304-471-8477.