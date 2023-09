Piden cerrar centros de detención de inmigrantes

Una organización que defiende los derechos de los inmigrantes sostiene que han recibido llamadas desde los centros de detención de Florida reportando que los inmigrantes son maltratados y están en condiciones inapropiadas, y por estas alegaciones, hoy hicieron un llamado al gobierno de Estados Unidos.

El mensaje en esta conferencia ha sido muy claro, le estan pidiendo a la administración del presidente Joe Biden, que cierre todos los centros de detención de inmigrantes.

El esposo de Sadia Ramírez fue por agentes de inmigración en abril.

“No me baso en que, si somos americanos o no, o estamos en proceso, me baso en lo que emocionalmente atravesamos en una separación, nuestros hijos, por ejemplo, mi hijo tiene dos años y tiene un problema médico entonces creo que no debería de pasar por eso”.

Su testimonio hoy fue parte de una conferencia llamada voces por la libertad: el caso contra la detención de inmigrantes, como parte de un día nacional de acción.

Cesar Flores, de la Organizacion Americans for Immigrant Justice, dice que “el propósito de nuestro evento es para alzar nuestras voces no solo por nuestra organización, sino también por muchas en el país, en contra de la detención migratoria y pedirle a la administración Biden que cierre todos los centros de detención migratorios no solo en Florida. pero en todo el país también”.

En el acto simbólico participaron activistas por los derechos de los inmigrantes, abogados, y familias inmigrantes buscan crear conciencia sobre las condiciones que, según ellos, enfrentan los inmigrantes detenidos.

Andrea Jacoski, abogada de inmigración, de la Organización American for Immigrant Justice, dice:

“Algunas de las denuncias son pidiendo mejores condiciones, mejor cuidado médico, mejor atención médica de las mujeres. También agua potable, comida que uno pueda comer y también que no haya más violencia”.

En específico, piden cerrar el centro de detención del condado Baker, el cual es administrado por la oficina del alguacil de ese condado que hoy dijeron no estar disponible para hacer comentarios.

Cesar Flores, Americans for Immigrant justice

“Somos parte de una coalición que se llama Shutdown Baker, que cierren el centro de detención Baker, y escuchamos reportes de personas detenidas allí adentro de todo tipo de acoso, sexual, abusos físicos, de parte de los alguaciles allí mismo”.

Los activistas creen que, con sus esfuerzos, es muy probable que el centro en el condado Baker llegué a cerrar. Porque se ha conseguido cerrar otros centros en el pasado.