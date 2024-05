Un pasajero muere tras ser atropellado por un trolley en La Pequeña Habana

La policía está investigandio la muerte de un peatón tras un accidente con un trolley de la ciudad de Miami en un sector de La Pequeña Habana, la mañana de este lunes.

El incidente se produjo alrededor de las 11:30 a.m. en la calle 8 cerca de la avenida 36, en el suroeste de La Pequeña Habana, cerca del conocido restaurante La Carreta.

Imágenes aéreas de Telemundo 51 mostraban el cuerpo cubierto por una lona blanca al lado del vehículo de transporte público.

TRAFFIC ALERT: Due to an accident involving a pedestrian we have closed SW 8 Street between 36 and 37 Avenues. Please avoid this area. MV pic.twitter.com/d0O3a9GfcZ