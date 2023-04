Patrulla de Carreteras escolta a camiones que distribuyen gasolina en el sur de Florida

MIAMI, Florida - Las autoridades de Florida anunciaron que unos 500,000 galones de combustible se dirigen a las estaciones de servicio del sureste del estado para paliar la escasez de carburante suscitada tras las fuertes lluvias caídas la semana pasada y pidieron a la población paciencia, mientras la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, en inglés) anunció que escoltará a los camiones con gasolina para garantizar la distribución de manera segura.

La División para Manejo de Emergencias de Florida (FDEM, en inglés) aseguró que "el Estado está listo para ayudar” a “sus socios del sector privado en la distribución y entrega de combustible" por medio de 500,000 galones.

Mientras FHP dijo que comenzó a escoltar camiones de combustible desde la noche del martes para garantizar que la gasolina se entregue de manera segura a las estaciones de servicio. "Trabajaremos día y noche para garantizar que todos nuestros ciudadanos tengan acceso a combustible", señaló en su cuenta de Twitter.

FHP began escorting fuel trucks this evening to ensure gasoline is being safely delivered to gas stations. We will be working around the clock to ensure all our citizens have access to fuel. #safety #flood #broward #fuel pic.twitter.com/4OGWuGPxyx — FHP Palm Beach (@FHPPalmBeach) April 19, 2023

Las fuertes lluvias caídas la semana pasada, que alcanzaron niveles de récord de más de 25 pulgadas (63,5 cm) en Fort Lauderdale provocaron inundaciones que causaron daños importantes a numerosas viviendas.

Las lluvias dejaron igualmente inundaciones en áreas en donde operan compañías petroleras privadas en Port Everglades, el centro de distribución de gasolina más importante del sur de Florida, incluidos los condados de Miami-Dade y Broward, así como los Cayos de Florida.

De esta manera, tras un fin de semana complicado para los automovilistas del sur de Florida necesitados de combustible, este martes todavía varias estaciones seguían sin suministro mientras que las que dispensaban combustible registraban largas filas de automóviles, como pudo constatar Telemundo 51.

A pesar de que los camiones cisternas con combustible están llegando al sureste del estado, aún persisten los problemas para conseguir gasolina.

Los funcionarios de Port Everglades señalaron este miércoles en la mañana que todos los indicadores apuntan a que más combustible comience a llegar más rápido a las estaciones de servicio en el sur de Florida.

"Ahora hay 9 de las 12 terminales de gasolina que informan en Port Everglades que se han recuperado de las graves inundaciones de la semana pasada y están distribuyendo gasolina y diésel a los minoristas", informaron en un comunicado.

Adicionalmente explicaron que la gasolina de las empresas que operan en los puertos de Tampa y Cabo Cañaveral se están entregando directamente a las estaciones minoristas para complementar los recursos disponibles.

"Los barcos de combustible continúan trayendo productos derivados del petróleo a Port Everglades. No hay escasez de gasolina, diesel, combustible para aviones u otros productos derivados del petróleo", aseguraron.

Se espera que los retrasos en la entrega continúen disminuyendo, de acuerdo con las autoridades.

Varias bombas de combustible resultaron dañadas y durante 36 horas, los 1,200 camiones cisterna que normalmente transportaban combustible desde ese puerto se detuvieron a causa de la tormenta, lo que generó el problema en la distribución del combustible.

Según FDEM, se ha estado sacando combustible de centros de almacenaje en Cabo Cañaveral (al este de la céntrica Orlando) y de Tampa (oeste) para apoyar las operaciones de abastecimiento en el sureste, tal como señalaron desde Port Erverglades.

"Con el clima mejorando, esperamos que la distribución continúe mejorando y no anticipamos más escasez de gasolina. Como las estaciones de servicio locales ahora reciben envíos regulares, les pedimos a los residentes que lo piensen dos veces antes de dirigirse a la bomba (de combustible)", dijo el martes en un comunicado la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

REPORTE PRECIOS ALTOS DE COMBUSTIBLE

"Sabemos que nuestros residentes enfrentaron dificultades para encontrar gasolina en las estaciones debido a las lluvias de la semana pasada y a que las fuertes inundaciones causaron retrasos en la distribución de combustible", dijo en un comunicado la alcaldesa del condado Miami-Dade.

Levine-Cava recordó a los residentes que la especulación de precios es ilegal bajo un estado de emergencia y agregó que: “si usted, o alguien que conoce, nota un aumento de precios en la gasolina, comuníquese con la línea directa de aumento de precios de Florida en MyFloridaLegal.com o llamando al 1 (866) 966-7226”.

En otro ámbito la alcaldesa del condado recalcó "que el clima ha mejorado, esperamos que la distribución también mejore y no anticipamos más escasez de gasolina. A medida que las estaciones reciben suministros nuevos de combustible, les pedimos a los residentes que lo piensen dos veces antes de ir. Al comprar gasolina solo cuando realmente lo necesitamos, podemos ayudar a que las estaciones puedan ofrecer un servicio normal lo más pronto posible".

André Khouri, vocero de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés) explica que “tenemos que manejar la seguridad primero … hay que evaluar primero el riesgo en el puerto y la mejor manera de hacerlo es de forma ordenada y segura para que los camiones puedan salir rápidamente del puerto”.

Florida sólo recibe combustible mediante buques que llegan a cuatro puertos del estado desde refinerías localizadas en el golfo de México o en la costa este de EEUU. Port Everglades, en Broward, suministra combustible a doce condados del sector sur, especialmente a Monroe, Miami-Dade y Broward.

“No existe un desabastecimiento. Los inventarios de gasolina son bastante sólidos. Lo que existe es un problema logístico que hace que los camiones no puedan entrar para sacar combustible”, explica el vocero de la AAA.

CÓMO ENCONTRAR COMBUSTIBLE

Para no perder tiempo en encontrar gasoline utilice alguna aplicación en su teléfono celular, como la de GasBuddy, pero también hay otras similares. Es sencilla de usar solo debe poner su ubicación actual y le mostrará una lista de las gasolineras a su alrededor, las que no tienen combustible tendrán un símbolo debajo del nombre de la estación.

LO QUE DICEN LOS CONDUCTORES

Daniel Herrera es uno de muchas personas que han tenido que hacer un gran recorrido para buscar gasolina en Miami-Dade, pero su travesía no ha sido exitosa. “Estoy preocupado porque si no encuentro gasolina como me voy para la casa (…) no me puedo llevar el carro al hombro”, se cuestionaba alarmado el lunes este hombre que dice haber ido a cuatro gasolineras, "hay que informarle al pueblo para que uno no se lance para la calle sin saber que no va a haber gasolina”.

El administrador de una estación de combustible localizada en la calle 49 al oeste de Hialeah decía el martes que no sabía cuando les iba a llegar el combustible, en su gasolinera todas las estaciones están fuera de servicio.

“Hasta el momento no sabemos cuándo llegan los deliveries de gas, no nos dan una explicación aún. Solamente que apaguemos los motores porque ya no hay gasolina”, explica Daniela Cerda, quien trabaja en una gasolinera Mobil que desde el viernes no tiene suministro y ha provocado que el negocio sienta el impacto.

“Ellos vienen a consumir tanto gasolina como también los productos de la tienda, entonces ha bajado mucho la venta”, asevera Daniela Cerda, una trabajadora de una gasolinera Mobil.

Los conductores afectados continúan con temor de que esta escasez se convierta en una crisis.

“Me estoy quedando sin gasolina, vamos a ver si cae un aguacero de gasolina y para la lluvia”, dijo jocosamente Daniel Herrera, uno de los conductores afectados ante la escasez de combustible.

Muchas gasolineras de Miami no tenían una fecha para recibir combustible, pero en los recorridos del miércoles temprano se pudo constatar que la situación ha mejorado con estaciones de servicio con gasolina, aunque en muchos casos continúan las largas filas y algunas estaciones seguían sin el combustible.