Desabastecimiento de combustible pone en alerta a conductores del sur de Florida

MIAMI, Florida - Con prolongadas líneas y una larga espera en las gasolineras comenzó la semana en el sur de Florida, mientras que decenas de camiones cisternas esperan en línea para entrar a Port Everglades y cargar combustible.

En conferencia de prensa, las autoridades del puerto confirmaron que las operaciones de entrega de combustible están al 50 por ciento, ellos explican que usualmente trabajan con 12 zonas de despacho y que actualmente solo han reabierto 7.

El presidente del puerto, Jonathan Daniels, CEO de Port Everglades, comenta que en un día regular se cargan 1200 camiones cisterna y que las inundaciones llevaron al cierre de esas operaciones durante 36 horas entre miércoles y Viernes, lo que generó un retraso de 2600 entregas, aproximadamente.

André Khouri, vocero de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés) explica que “tenemos que manejar la seguridad primero … hay que evaluar primero el riesgo en el puerto y la mejor manera de hacerlo es de forma ordenada y segura para que los camiones puedan salir rápidamente del puerto”.

Florida sólo recibe combustible mediante buques que llegan a cuatro puertos del estado desde refinerías localizadas en el golfo de México o en la costa este de EEUU. Port Everglades, en Broward, suministra combustible a doce condados del sector sur, especialmente a Monroe, Miami-Dade y Broward.

“No existe un desabastecimiento. Los inventarios de gasolina son bastante sólidos. Lo que existe es un problema logístico que hace que los camiones no puedan entrar para sacar combustible”, explica el vocero de la AAA.

Quienes salieron a poner combustible esta mañana, se encontraron una de dos situaciones: líneas y mucho tiempo de espera para entrar a la gasolinera o estaciones vacías pero sin gasolina.

Las autoridades del puerto insisten en que están recibiendo envíos desde Tampa y Puerto Cañaveral e instan a no llenar el tanque por pánico.

“Tu tienes el problema logístico, más el pánico … eso causa las aglomeraciones en las gasolineras”, explica Khouri, vocero de la AAA.

Este ha sido un fin de semana complicado para los conductores en el sur de la Florida luego de que la distribución de gasolina se viera afectada por las inclemencias del tiempo de la semana pasada. Las fuertes inundaciones terminaron impidiendo la entrega regular de combustible a las estaciones de los condados Miami-Dade y Broward.

La portavoz del Puerto Everglades dijo a Telemundo 51 que por ahora hay que tener mucha paciencia porque en el puerto hay un amplio suministro que debe ser distribuido lo más pronto posible.

“Los esfuerzos de recuperación por las compañías de combustible en Port Everglades continúan luego de la tormenta extraordinaria del miércoles”, dijo el alcalde del condado de Broward, Lamar P. Fisher, en un comunicado de prensa.

Las autoridades dijeron que había un suministro adecuado de combustible almacenado, además de varios buques cisterna en el puerto y en alta mar esperando para descargar más combustible.

El público puede experimentar algunos retrasos en la entrega, lo cual es típico después de los desastres naturales, dijeron funcionarios de Broward.

CÓMO ENCONTRAR COMBUSTIBLE

Para no perder tiempo en encontrar gasoline utilice una aplicación en su teléfono cellular que se llama Gas buddy. Es sencilla de usar solo debe poner su ubicación actual y le mostrará una lista de las gasolineras a su alrededor, las que no tienen combustible tendrán un símbolo debajo del nombre de la estación.

LO QUE DICEN LOS CONDUCTORES

Daniel Herrera es uno de muchas personas que han tenido que hacer un gran recorrido para buscar gasolina en Miami-Dade, pero su travesía no ha sido exitosa. “Estoy preocupado porque si no encuentro gasolina como me voy para la casa (…) no me puedo llevar el carro al hombro”, se cuestiona alarmado el hombre que dice haber ido a cuatro gasolineras, "hay que informarle al pueblo para que uno no se lance para la calle sin saber que no va a haber gasolina”.

El administrador de una estación de combustible localizada en la calle 49 al oeste de Hialeah dice que no sabe cuando les va a llegar el combustible, en su gasolinera todas las estaciones están fuera de servicio.

“Hasta el momento no sabemos cuándo llegan los deliveries de gas, no nos dan una explicación aún. Solamente que apaguemos los motores porque ya no hay gasolina”, explica Daniela Cerda, quien trabaja en una gasolinera Mobil que desde el viernes no tiene suministro y ha provocado que el negocio sienta el impacto.

“Ellos vienen a consumir tanto gasolina como también los productos de la tienda, entonces ha bajado mucho la venta”, asevera Daniela Cerda, una trabajadora de una gasolinera Mobil.

Los conductores afectados continúan con temor de que esta escasez se convierta en una crisis.

“Me estoy quedando sin gasolina … vamos a ver si cae un aguacero de gasolina y para la lluvia”, dijo jocosamente Daniel Herrera, uno de los conductores afectados ante la escasez de combustible.

Muchas gasolineras de Miami no tienen fecha para recibir combustible algo que para algunos resulta raro.

Las autoridades -por su parte- alentaron al público a ser pacientes y no apresurarse en ir a las bombas ya que aseguran hay suficiente combustible en el puerto y en buques que se encuentran en el mar y están llegando al sur de Florida, por lo que muy pronto será distribuido.

AAA, The Auto Club Group, que hace seguimiento al precio de la gasolina señala en su informe semanal sobre el precio del combustible y la situación en la región que se han restablecido las operaciones en Port Everglades y los suministros de gasolina en la región deberían volver a la normalidad en los próximos días. "Solo es cuestión de llenar los camiones de gasolina en las terminales y entregar el combustible a las gasolineras que lo necesiten", señala.