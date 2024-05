Padre ruega por visa humanitaria para salvar a su hijo con leucemia

MIAMI, Florida - Leandro, un padre cubano, se aferra a un sueño: ver a su hijo Ronaldo, de tres años, montado en un avión rumbo a Miami. Para Leandro, este viaje no es solo un sueño, sino una necesidad vital, ya que en Estados Unidos reside la única esperanza de supervivencia para su pequeño, diagnosticado con leucemia hace dos años.

Ronaldo fue diagnosticado con leucemia en 2022, un diagnóstico devastador que reveló no solo la gravedad de su enfermedad, sino también las limitaciones del sistema de salud cubano. "Mi niño debutó en el 2022 con leucemia y no había nada", cuenta Leandro. A lo largo de estos años, gran parte del tratamiento de Ronaldo ha dependido de la solidaridad de amigos que desde Miami enviaban medicamentos y suministros necesarios para su tratamiento. "Todo lo que el niño usa y necesita hay que mandarlo de aquí porque no hay nada allá", agrega.

Ante la desesperante situación, Leandro tomó una decisión difícil: dejar a su familia en Cuba y emprender un arriesgado viaje hacia Estados Unidos, cruzando fronteras en busca de una mejor oportunidad para salvar la vida de su hijo.

"Se hacía muy difícil porque aunque tú tuvieras el dinero en Cuba no puedes conseguir las cosas porque no las hay", relata Leandro. Desde guantes desechables hasta medicamentos básicos, todo debe ser enviado desde el extranjero, haciendo la lucha contra la enfermedad aún más ardua.

En Miami, Leandro trabaja incansablemente con la esperanza de reunir a su familia y proporcionar a Ronaldo el tratamiento adecuado para combatir el cáncer. "Mi mayor temor es no poderle conseguir las cosas. Yo trabajo para que no les haga falta lo más mínimo, pero todo en ese país es complejo", expresa con angustia. La burocracia y las limitaciones económicas en Cuba agravan la situación, haciendo que cada día sea una batalla por la supervivencia de su hijo.

Leandro sabe que la única manera de asegurar el tratamiento que Ronaldo necesita es conseguir una visa que permita a su familia salir de Cuba. "Lo único que necesito es sacarlos de allí", dice con determinación. Su mayor sueño es ver a su hijo sano y tener a su familia reunida en Miami. "Todos los días sueño con la llegada de mis niños, todos los días, no hay un día que no sueñe con ellos", confiesa.

Los sueños de Leandro están llenos de imágenes de su familia unida y feliz. "¿Qué ves en tus sueños?", le preguntan. "Yo me veo abrazándolos a ellos", responde con la voz cargada de emoción. Es este sueño el que le da fuerzas para seguir luchando, trabajando y buscando soluciones para llevar a su familia a un lugar donde Ronaldo pueda recibir el tratamiento que necesita.