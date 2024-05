Lucha por las vallas publicitarias en Downtown Miami

MIAMI, Florida - La batalla por la regulación de las vallas publicitarias en Downtown Miami se ha estado librando desde enero y mañana podría llegar a su conclusión final. Los residentes han expresado quejas sobre las distracciones al conducir, las luces que penetran en sus apartamentos, y la posibilidad de que se instalen más vallas gigantescas electrónicas en la zona.

El comisionado de Miami, Damian Pardo, señaló: "Muchos de los residentes han dicho que no quieren a Times Square, no quieren ser Hong Kong ni quieren ser Las Vegas". Hace un año y medio, el entonces comisionado Alex Díaz de la Portilla presentó una enmienda a la ordenanza de la ciudad que permitía vallas publicitarias el doble del tamaño permitido por el estado de Florida.

Pardo ha estado luchando por revertir esta enmienda, pero ha enfrentado numerosos obstáculos. "Ya esto no es sobre las vallas sino sobre la influencia política y el dinero y por eso decimos que la Ciudad de Miami no está a la venta", afirmó el comisionado.

Los registros de finanzas de campaña revelan que el Comité de Acción Política “Truth is the Daughter of Time”, fundado en 2017 y presidido por Mark Sarnoff, ha recibido contribuciones significativas. Orange Barrel Media ha aportado $672,000, lo que representa el 70% de todos los fondos del comité hasta 2023. Entre los mayores donantes están los comités de acción política de Alex Díaz de la Portilla ($276,000), Joe Carollo ($58,000) y la excomisionada Sabina Covo ($30,000).

El 25 de abril, Pardo presentó una resolución para eliminar este tipo de valla publicitaria, pero fue derrotado con el voto decisivo del comisionado Miguel Ángel Gabela. Gabela comentó: "Para que haya algún tipo de regulación mientras esto va a litigación para proteger al residente, nunca fue el voto en contra de Pardo".

El debate y la votación final sobre este asunto están programados para la reunión de la comisión de mañana jueves, donde se decidirá el futuro de las vallas publicitarias en Downtown Miami.