Crisis de transparencia en el Ayuntamiento de Doral

El Ayuntamiento de Doral se encuentra en el ojo de la tormenta tras las recientes denuncias de varios concejales sobre la falta de liderazgo y transparencia en el gobierno local. Estas acusaciones han generado preocupaciones sobre la integridad de las operaciones municipales.

La concejal Maureen Porras ha sido una de las voces más críticas. Durante el proceso de selección del nuevo administrador de la ciudad, Porras descubrió que sus correos electrónicos, que contenían información confidencial, habían sido accedidos sin autorización. "Después de haber destituido a la administradora, recibí información de que mis archivos confidenciales en la ciudad habían sido interceptados por la oficina de la alcaldesa", dijo Porras.

En respuesta, la concejal ha solicitado a la oficina de la fiscal Fernández Rundle que investigue los hechos ocurridos los días 24 y 25 de enero de este año, para determinar si hubo violaciones a la ley. "Esos archivos mostraban que ciertas personas tuvieron acceso a mi información confidencial, incluyendo la jefa de despacho de la alcaldesa, Mario Control Tino, quien abrió varios de mis archivos", explicó Porras.

Otra concejal, Digna Cabral, también se ha unido a las denuncias, señalando que los registros muestran accesos reiterados a los archivos de Porras. "Tocó más de 60 veces a diferentes folders. Para mí, eso es espionaje. ¿Por qué el asistente de la alcaldesa tendría que estar revisando mis archivos?", cuestionó Cabral.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El concejal Rafael Pineyro añadió que sus archivos y los de Porras no contaban con los mecanismos de seguridad adecuados en el departamento de IT, lo que permitió accesos no autorizados. "Ciertas personas dentro del ámbito legislativo tuvieron acceso a nuestros archivos, algo que no se había descubierto hasta ahora", dijo Pineyro.

Oscar Puig, otro concejal de Doral, enfatizó la importancia de la transparencia en el gobierno local y respaldó la necesidad de una investigación exhaustiva. "Es crucial mantener la transparencia para la ciudadanía. ¿Se justifica la investigación? Creo que sí", afirmó Puig.

En medio de estas acusaciones, la oficina de la fiscal Fernández Rundle ha confirmado la recepción de la carta y actualmente está revisando el asunto.

Mientras tanto, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, ha respondido a las acusaciones defendiendo la integridad de su administración. "Mandamos una carta directamente a la Fiscalía explicando lo ocurrido. Hay un documento del departamento de Información Tecnológica que reporta hora por hora lo que hicieron cuando se descubrió el problema. Lo que ella está denunciando no es verdad", declaró Fraga.