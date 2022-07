Operativo de equipo SWAT en edificio de Miami causa pánico entre vecinos

Lo que se vivió esta mañana en un vecindario de Miami, parecía sacado de una película de acción, por la presencia de tanquetas y hasta de francotiradores en un operativo que terminó con el arresto de una persona tras mantener en absoluta zozobra a toda una comunidad.

A esta hora la policía ha dado muy pocos detalles sobre el caso que dejó ver enorme despliegue policial con oficiales fuertemente armados, equipos especializados de respuesta de Miami Dade, que allanaron una vivienda en el noroeste de Miami y que desató el pánico entre los residentes.

Zenia López, residente del edificio allanado por la policía, recuerda que “se escuchó primero como una bomba no se que era, y luego empezaron a decir por parlante que nadie se moviera de sus apartamentos ... estaban los policías con los cascos y los rifles y de todo”.

El fuerte operativo se registró un poco después de las 7 la mañana en un edificio de apartamentos ubicado en la avenida 8 y la calle 30.

Los agentes ingresaron a uno de los apartamentos y minutos después un hombre fue arrestado, en el lugar otra mujer permanecía esposada pero luego fue liberada, mientras que el inmueble era registrado con perros K9.

“Uno no sabe en el edificio quienes están viviendo a la par de uno, porque esas personas no tenían problemas con nadie, no se metían con ningún vecino”, dijo Zenia López, residente del edificio que hoy fue allanado por fuerzas especiales de la policía.

Con miedo de revelar su identidad, un residente asegura que "estaba traumatizado", cuenta que agentes estaban frente a su puerta apuntando con armas y que los ruidos y los gritos lo despertaron abruptamente".

Agregó que estos arrestos podrían estar relacionados con drogas, algo que la policía de Miami Dade aun no ha confirmado.