Oficina del alcalde de Miami responde a polémico altercado con la prensa

El alcalde de Miami no ha otorgado entrevistas desde que no calificó al primer debate presidencial y decidió abandonar su campaña a la nominación republicana a la presidencia, aunque recientemente si tuvo un tenso encuentro con periodistas del diario local The Miami Herald que lo cuestionaban sobre quejas presentadas en su contra a la Comisión de Ética de Miami-Dade y la Florida.

El encuentro ocurrió durante la primera apariencia pública en el ayuntamiento desde el fin de su campaña nacional, el pasado 9 de septiembre, en lo que se supone fue la primera aparición en cámara del alcalde de Miami desde que renunció a su campaña, periodo en el que ha mantenido un bajo perfil.

Sarah Blaskey, periodista investigativa de The Miami Herald y Joey Fleitchas, que cubre la ciudad, le preguntaban en esta ocasión sobre las quejas presentadas a la Comisión de Ética sobre entradas valoradas en decenas de miles de dólares que el alcalde recibió para asistir a prestigiosos eventos como la carrera de Formula 1 en Miami y la Copa Mundial el año pasado en Quatar donde se retrató con David Beckham.

La queja fue presentada por un residente de Miami. "Yo no tengo problema de que el alcalde con sus propios tickets vaya a una función pública representando la ciudad de Miami (eso) está bien, lo que el público tiene que entender de que estos tickets valen 30 mil dólares y tiene proyectos en la ciudades de Miami", advierte Tomas Kennedy- Activista político.

La ley estatal indica que un oficial electo tiene 90 días para devolver un regalo o reembolsarle el costo a una persona con quien pueda haber conflicto de intereses.

Durante el intercambio con los periodistas el alcalde les dijo que deben solicitar una cita para entrevistarlo, pero la periodista le sigue haciendo preguntas, acerca su teléfono para grabarlo y el alcalde lo baja con su mano. Es entonces cuando un policía de Miami a cargo de su seguridad interfiere.

En un comunicado la alcaldía dijo: “El alcalde Francis Suárez en repetidas ocasiones ha respondido cuestionamientos del periódico local sobre el evento de Fórmula 1. El pasado sábado luego de haber contestado varias preguntas sobre el tema, sin previo aviso e innecesariamente, la reportera colocó su celular a pulgadas del espacio personal del alcalde, quien se sorprendió y como todo ser humano reaccionaría, alejó el aparato de su cara".

EL pronunciamiento de la oficina de la alcaldía de Miami sigue diciendo: "Lamentablemente, esta entidad periodística busca desviar la atención en vez de informar al público de lo que realmente importa como lo es, por ejemplo, el hecho de que la queja a la Comisión de Ética sobre el tema F1, fue desestimada ayer”.

También se presentó una queja con la Comisión de Ética de Florida que tiene reglas y poderes diferentes, esa investigación sigue en curso.

Aunque Telemundo 51 continuamente ha solicitado una entrevista con Francis Suárez esta todavía no se ha concedido.