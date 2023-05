Nuevas víctimas revelan como fueron estafadas por exgerente de concesionario de Miami-Dade

Olga Téllez cuenta que encontró un trato que “era una ganga", pues debía aprovechar que ese concesionario "iban a vender a 25 mil y nos lo dejaba en 11,900”, el auto que ella necesitaba.

Una oferta difícil de pasar por alto dice Olga Téllez, quien que terminó siendo estafada. “Como clienta me siento decepcionada y que no se puede confiar en nadie porque si yo llego a esa institución no voy a esperar que alguien me robé” comenta Téllez.

Al igual que ella, al menos 10 personas fueron presuntamente estafadas por Carlos Ravelo, de 51 años, quien está tras las rejas acusado de varios cargos de hurto mayor relacionados con la compra y venta de vehículos.

“Nos montamos en el carro lo revisamos, lo vimos", cuenta otra de las víctimas a la que le dijeron que luego le darían su auto.

"El 23 no estaba el carro, se me puso a llorar me amenazó de muerte. Yo le decía me tienes que dar el dinero. Nadie me lo dio, son 9,800 dólares", cuenta el hombre que le dijo: "Te voy a denunciar, 'si me denuncias te mato y me mato yo”, dice que le respondió Ravelo.

El hombre se ganaba la confianza de sus presuntas víctimas aprovechando su posición como gerente financiero de AutoNation Honda Miami Lakes, un concesionario localizado en el 5925 NW y la 167th St, donde realizaba las transacciones en efectivo desde su oficina.

“Un carro del 2018 con 20 mil millas, yo dije el negocio y una institución que no te da donde dudar, dale, quién no agarra ganga y más en este país”, expresó otra de las víctimas.

El concesionario dijo a través de un comunicado lo siguiente: "hemos estado trabajando con las autoridades locales y continuaremos ayudando en este asunto", pero muchas de las víctimas esperan que les devuelvan su dinero.

El acusado sigue tras las rejas y enfrenta una fianza de 45 mil dólares. Las autoridades creen que pueden haber más víctimas, si usted fue una de ellas o conoce de alguien puede llamar a la línea de alto al crimen al 305-471-8477.