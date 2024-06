Nicaragüenses protestan y le piden a Biden una redesignación del TPS

MIAMI, Florida - Inmigrantes y activistas del sur de la Florida han reiterado un urgente llamado a la administración Biden para la redesignación del Estatus de Protección Temporal (TPS). En una manifestación reciente, se escucharon voces que destacaron la importancia de esta medida para la comunidad nicaragüense.

Yarelis Méndez, representante de la Coalición de Inmigrantes de Florida, expresó: "Un TPS es importante para los nicaragüenses porque nos daría la oportunidad de tener permisos de trabajo, vivir con dignidad, y obtener una licencia de conducir".

Bertha Sanles, defensora del TPS para los nicaragüenses, subrayó la necesidad de esta redesignación: "Sabemos que es el único país de los cuatro del parole humanitario que no tiene una protección de deportación. Lo hicieron con Venezuela y compartimos el mismo problema sociopolítico. Quisiera tener al presidente frente a mí y preguntarle por qué no ha redesignado el TPS para Nicaragua. Estamos en un limbo y más de 400 mil nicaragüenses se beneficiarían, aportando a la economía".

María de Jesús Pantoja, quien sería una de las beneficiadas por esta medida, destacó el impacto positivo que tendría: "No es posible que yo, como abuela que he pagado impuestos en este país durante más de 24 años, no tenga derecho a un seguro médico por no tener un estatus migratorio".

Los nicaragüenses aseguran estar cansados de las promesas incumplidas de la Casa Blanca y piden acción ante el panorama de represión política que vive la nación centroamericana bajo el régimen de Ortega-Murillo. Una exiliada nicaragüense expresó: "Los mismos congresistas y senadores nos han apoyado, hemos tenido apoyo de todos lados, pero al final no nos dicen nada. Simplemente está sobre la mesa. Ya es tiempo que lo quiten de la mesa y lo firmen".

Otra exiliada nicaragüense agregó: "Nicaragua y todos los inmigrantes hemos sido el oxígeno económico de esta gran nación".

La comunidad nicaragüense sigue esperando una respuesta concreta y acciones que reflejen el apoyo que tanto necesitan para asegurar su estabilidad y bienestar en Estados Unidos.