Reubican a los damnificados del edificio incendiado en Miami

MIAMI, Florida - En un esfuerzo conjunto de apoyo y solidaridad, los residentes desplazados por el reciente incendio en el edificio Temple Court recibieron ayuda en el Motel 6 de Doral, donde están temporalmente alojados. Ofelio Muñoz, uno de los afectados, compartió su experiencia: "Yo vivía en el cuarto de al lado que cogió candela. Lo perdí todo. Con lo que tengo puesto, nada más."

Marta Martínez, otra residente afectada, expresó su angustia: "Hoy estoy peor que el primer día. Me pongo a pensar en todo lo que perdí." La mayoría de los afectados son personas mayores, quienes están recibiendo asistencia de entidades locales y federales presentes en el lugar.

Josefina Carbonel, presidenta de Florida Community Care, informó sobre las medidas tomadas: "Se han traído varios equipos de profesionales. Hay aproximadamente 60 personas en 48 cuartos. Van a estar enfermeras todos los días chequeando los 48 cuartos."

Organizaciones como "Share Your Heat" distribuyeron ropa, utensilios de primera necesidad y comida, pero destacaron la necesidad de más donaciones. Jaquie Pinedo de "Share Your Heat" señaló: "No tienen almohadas, jabón, cepillo de dientes. Lo necesitan y no lo tienen. La comida no perecedera es crucial."

Leticia León, otra residente afectada, agradeció la ayuda recibida: "Ahora me dieron blusas, dos shorts, pañales que me hacen falta y cosas de aseo."

Los damnificados permanecerán en el motel por dos semanas, pero la senadora Ileana García mencionó la posibilidad de extender su estancia si es necesario: "Es super importante que estas personas vulnerables continúen recibiendo servicios a nivel estatal y federal."

El alcalde de Miami, Francis Suárez, subrayó la importancia de minimizar las transiciones: "Queremos minimizar las transiciones para que puedan ir a viviendas permanentes. Este ha sido un trabajo en conjunto."

Miriam Valdez, entre lágrimas de gratitud, reflexionó: "Estamos emocionados porque no esperábamos recibir esta ayuda. Estamos vivos, que es lo más importante."

La organización "Share Your Hearts" hizo un llamado a la comunidad para que haga donaciones: "Si pueden hacer alguna donación, la pueden traer aquí al Motel 6 en Doral."

Este esfuerzo comunitario demuestra la solidaridad y el compromiso de apoyar a aquellos que más lo necesitan en momentos difíciles como este.