Aún puedes visitar estos museos y ferias gratis en la Semana del Arte de Miami

MIAMI, Florida - Es la mejor época del año para artistas, coleccionistas y aficionados.

Los eventos de la Semana del Arte de Miami comenzaron desde el lunes y hay mucho que ver antes de que culmine con la famosa muestra Art Basel en Miami Beach este 7 y 8 de diciembre.

Hay muchas ferias de arte para visitar y sorprenderse, sin mencionar los museos locales que exhiben piezas impactantes durante todo el año.

A continuación, se muestran algunas que no querrá perderse. Y la mejor parte: son gratuitas.

Instituto de Arte Contemporáneo de Miami

Todos los días al mediodía podrás disfrutar de una visita gratuita a las exposiciones especiales. Reserva entradas gratuitas con horario limitado, y confirma tu asistencia a los próximos programas públicos y eventos especiales aquí.

Feria de Arte INK de Miami

Esta feria de arte se encuentra en su 18.° año y es “única entre las ferias satélite durante la Semana del Arte de Miami como la feria más importante de obras en papel”.

Puedes verla en el Hotel Dorchester y comprar entradas aquí.

También estás a tiempo de conseguir entradas para Pulp Part el 5 de diciembre.

Fridge Art Fair Miami

Obtén entradas gratis aquí para cuatro instalaciones gratuitas que conforman la Fridge Art Fair: MINI-FRIDGE, RAINBOW FRIDGE, VINTAGE FRIDGE y WALK-IN FRIDGE.

La última de estas es “una experiencia de arte inmersiva que celebra el legado de Freddie Mercury y el simbolismo resiliente del flamenco” en el One50 Hotel Miami Beach, pero en conjunto, “estos espacios encarnan el enfoque innovador de la feria para celebrar la expresión artística y la inclusión”.

Feria de Arte AfriKin

Esta feria de arte, cuyo tema es "Hilos de vida en fragmentos del tiempo", se promociona como la "feria internacional de arte africano contemporáneo más representativa, un profundo viaje a través del mundo negro, la interconexión de la existencia humana, el cosmos y los poderes trascendentes de las artes".

Es el décimo aniversario de la feria y puedes ver la instalación especial en Maison AfriKin, ubicada dentro del Centro Comunitario Scott Galvin en North Miami. Consigue entradas gratis aquí.

Museo de Arte Contemporáneo, North Miami*

Aunque el museo ya celebró su recepción de la Semana del Arte el martes, siempre hay entre 8 y 10 instalaciones en exhibición para que reflexiones sobre ellas y un horario extendido durante la Semana del Arte.

MOCA también ofrece una variedad de programas, como MOCA by Moonlight los miércoles por la noche, conferencias, foros de artistas y clases de arte prácticas.

Sin embargo, la entrada general cuesta $10, excepto para miembros de MOCA, niños menores de 12 años, residentes de North Miami, empleados de la ciudad, veteranos, cuidadores que acompañen a visitantes con discapacidad, titulares de tarjetas Bank of America (solo durante el primer fin de semana del mes a través del programa Museums on Us) y titulares de tarjetas Bal Harbour Art Access.

Consigue entradas aquí.

Museo Rubell*

Este museo hizo su gran debut durante Art Basel 2019. Cuenta con "36 galerías, un restaurante, un espacio de actuación flexible, una librería y un jardín en el patio lleno de plantas nativas del sur de Florida".

Tiene horarios especiales durante la Semana del Arte de Miami, y aunque la entrada general cuesta $15, es gratis para militares, veteranos, niños menores de 6 años y personas con discapacidades. Los titulares de tarjetas EBT y SNAP también pueden obtener cuatro entradas gratis.

Consigue entradas aquí.