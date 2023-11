Muere la adolescente de 14 años gravemente herida en accidente en Kendall

La adolescente de 14 años que resultó gravemente herida en un aparatoso accidente en el suroeste de Miami-Dade, ha muerto, confirmó el viernes un abogado de la familia.

Jazmin Keltz había sido transportada al hospital el miércoles en la madrugada tras el accidente en el que el conductor, Anthony Jayden Gago, de 15 años, también falleció.

Gago estaba al volante del Audi que se estrelló contra un pilar de concreto en el área de la calle 56 suroeste y la avenida 117 SW, alrededor de las 3 a.m. del miércoles, luego de que la policía intentó detener el vehículo.

La policía de Miami-Dade dijo que el trágico accidente parecía un caso en el que el joven tomó el auto sin que sus padres lo supieran.

De haberse detenido ante el llamado de los oficiales, la historia hoy sería diferente para estos dos jóvenes.

Alvaro Zabaleta, portavoz departamento de policía de Miami-Dade explicó que “las leyes dicen que en el momento que prendan las luces (las patrullas), tienes que parar”.

“El conductor perdió el control del vehículo e impactó a una de las columnas de cemento que se ven aquí, que es lo que sostiene a la autopista del Turnpike”, agregó Zabaleta.

El abogado de la menor en estado crítico habló con Telemundo 51.

La escena del terrible accidente fue exactamente en la calle 56 y la avenida 117.

Lo que quedó del auto fueron latas retorcidas y a escasos metros, el motor.

Zabaleta señaló que “todo en estos momentos indica que los padres no sabían, porque cuando notificaron a la madre, ella no sabía que el hijo no estaba dentro de la casa”.

El abogado Michael Feiler dijo el jueves que el único detalle que tenían era el de que Gago recogió a Jazmin en su casa minutos antes del accidente y que, por ahora, solo quieren establecer porqué y cómo ocurrieron los hechos.

El joven que iba detrás del volante no tenía licencia de conducción.