Miami-Dade anuncia última etapa del proyecto Underline: un corredor con senderos, áreas verdes y servicios

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, el Departamento de Transporte y Obras Públicas (DTPW), Friends of The Underline, junto con funcionarios locales anuncian el inicio de la última fase del proyecto The Underline, un sendero y corredor urbano que busca transformar parte del condado.

Underline es un corredor de movilidad lineal de 10 millas a lo largo del Metrorail, que transformará 120 acres de terreno propiedad del Condado en un corredor y sendero urbano. El proyecto se ha desarrollado debajo de la vía guía existente del Metrorail desde el río Miami (centro) hasta la estación Dadeland South Metrorail.

La fase 3 de The Underline es un segmento de 7.36 millas que conecta desde la avenida 19 suroeste (SW) cerca de la estación Vizcaya Metrorail hasta la estación Dadeland South Metrorail. Todo el segmento vincula numerosas comunidades, incluidas la ciudad de Miami, Coral Gables, el sur de Miami y el condado no incorporado de Miami-Dade. Una vez finalizada, esta fase proporcionará senderos separados para peatones y ciclistas, mejoras en más de 30 intersecciones, acceso al transporte público, Wi-Fi público, iluminación mejorada y señalización.

El corredor Underline aporta seguridad espacios para el tránsito de peatones y ciclistas, además busca mayor conectividad y acceso a ocho estaciones de Metrorail a lo largo del camino.

Los costos totales de construcción para la fase tres del subrayado superan los $92 millones de dólares. El financiamiento proviene de una combinación de fondos federales, estatales y locales. Se prevé que esté listo en 2026.