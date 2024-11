Maleconazo: 30 años de las protestas que llevaron a “los pies secos y mojados”

Tres décadas después, aún resuena en el imaginario de miles de cubanos el éxodo masivo de balseros en 1994. Este fenómeno marcó un antes y un después en la relación entre Cuba y Estados Unidos, Hoy, repasar lo sucedido en aquella época se convierte en una tarea esencial para comprender el momento histórico que vive Cuba.

Contexto del "Período Especial": Una crisis económica que encendió la llama del descontento

El levantamiento que sacudió a la sociedad cubana en 1994 tuvo sus raíces en la abrupta caída de la Unión Soviética en 1991. Este colapso dejó a Cuba sin su mayor fuente de apoyo económico, empujando a la isla a una crisis que el gobierno llamó "Período Especial".

Según el analista político Andy Gómez, fue entonces cuando los cubanos comenzaron a percibir que la situación económica empeoraba sin visos de solución. "Ese futuro se alejaba mucho más", asegura Gómez.

Poco antes del levantamiento, el régimen cubano perpetró el hundimiento del remolcador “13 de Marzo”, un hecho trágico que costó la vida a decenas de cubanos que intentaban escapar de la isla. Este acto de represión, ocurrido el 13 de julio de 1994, intensificó la indignación y marcó un punto de no retorno para quienes vivían bajo la opresión del castrismo.

El “Maleconazo”: Un estallido de protestas y la reacción del régimen

El 5 de agosto de 1994, el descontento acumulado estalló en lo que se conoce como el “Maleconazo”, una protesta masiva que tuvo lugar en el Malecón de La Habana. La multitud, enfurecida y desesperada, se levantó en contra del gobierno, marcando uno de los actos de resistencia popular más importantes en la historia reciente de Cuba.

En respuesta, Fidel Castro se presentó personalmente en el lugar para controlar la situación. Según el relato de Diego Suárez, fundador de “Inspire América”, Castro hizo gala de su liderazgo y logró apaciguar la revuelta con su mera presencia, dejando claro el poder que tenía para sofocar el descontento.

Aquella misma noche, en un discurso televisado, Fidel Castro lanzó un mensaje a Estados Unidos. Advirtió que, si el gobierno estadounidense no tomaba medidas para detener el estímulo a las salidas ilegales, el régimen cubano dejaría de bloquear la salida de embarcaciones.

En palabras de Andy Gómez, fue una jugada estratégica para aliviar la presión interna, pasando la responsabilidad a Estados Unidos, que no estaba preparado para recibir a decenas de miles de cubanos en sus costas.

El éxodo de balseros y el acuerdo migratorio de 1994

En las semanas que siguieron, el estrecho de Florida se convirtió en escenario de un éxodo sin precedentes. Alrededor de 35 mil cubanos arriesgaron sus vidas para llegar a Estados Unidos en balsas improvisadas, con la esperanza de escapar de la miseria.

La situación llevó a que, en septiembre de 1994, el presidente estadounidense Bill Clinton acordara con Castro una serie de medidas para frenar la crisis migratoria. A cambio de que Cuba retomara el control de sus costas, Washington se comprometió a otorgar 20 mil visas anuales a los cubanos, marcando el inicio de una política migratoria que se fortalecería en 1995 con el programa de “Pies Secos, pies Mojados”.

Este acuerdo, que se mantuvo vigente durante 22 años, se convirtió en una válvula de escape para aquellos que huían del régimen, ofreciendo una salida para muchos cubanos que ansiaban libertad y mejores condiciones de vida, hasta que Obama, antes de abandonar la presidencia en 2016, derogó "Pies secos, pies mojados", quitándole a los cubanos una de sus vías de escape de la dictadura más larga y sangrienta de Latinoamérica.

La comparación entre el pasado y el presente: Nuevos factores y desafíos

Marcell Felipe, presidente del Museo de la Diáspora Cubano-Americana, plantea que los factores que detuvieron las protestas en 1994 son diferentes a los de hoy.

“Primero que todo existía Fidel Castro. Fidel Castro con el liderazgo y la lealtad que le tenían muchas de las personas que hacían represión a su nombre tenía la capacidad de hacer cosas que hoy en día no tienen capacidad de hacer el resto de los opresores. Segundo, eso no lo puede hacer un hombre solo. Lo hacía con un entorno de personas que hoy en día los que quedan vivos están en sus 80 y tantos y en sus 90 y tantos que no tienen esas capacidades. Y tercero, una de las cosas que ha se ha logrado es la revolución tecnológica”, dice Felipe.

Un futuro incierto: El llamado a la libertad y los derechos humanos

Diego Suárez, considera que “Cuba hoy está acéfala. Acéfala totalmente, en Cuba no hay dirección. Y parte del gran problema que tiene Cuba hoy es la ineptitud”.

Cada protesta del pueblo indignado, demandando libertad y los derechos humanos más fundamentales, es un mensaje a la nación entera de esa emancipación que ha estado pendiente durante los últimos 65 años. Esta afirmación resuena como un recordatorio de la deuda histórica que la revolución cubana aún tiene con su pueblo.