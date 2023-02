Maestros de universidades reciben mensajes amenazantes

Christopher Revere de 35 años y de Delray Beach, es el sospechoso de haber enviado correos electrónicos amenazantes a al menos 6 docentes de Florida Atlantic University y Palm Beach State College.

Revere ahora se encuentra en la cárcel del condado Palm Beach. Según las autoridades las amenazas escritas de matar a personal docente comenzaron el pasado 21 de enero.

Fue uno de esos docentes quien le informó a la policía universitaria y de inmediato comenzó la investigación. El informe policial del 21 de enero y en donde la universidad confirmó que Revere no es estudiante ahí, muestra un correo electrónico enviado el cual decía:

“Como soldado, se espera de nosotros que carguemos con el peso de matar al enemigo. Imagínate cómo me siento yo sobre tu vida. Obviamente, yo nunca le he importado a ninguno de ustedes, y esperan que no los mate”.

No encontramos ninguna evidencia sobre e servicio militar de este sospechoso.

El mismo 21 de enero, las autoridades dieron con la casa del sospechoso a través del correo electrónico. Según el informe Cuando la policía de Delray Beach se presentó en la casa de Revere, este se negó a responder preguntas.

Las autoridades volvieron a presentarse en su casa y según el informe de arresto encontraron varias armas de fuego y cientos de municiones.

Revere se presentó el martes ante un juez de fianza, su delito, amenazar de forma escrita con asesinar o generar daño físico, mientras su abogado defensor pedía arresto domiciliario ya que no poseía antecedentes criminales.

Revere enfrenta seis cargos de amenazas escritas de asesinar, el juez le impuso una fianza de 60 mil dólares, 10 mil por cada cargo.