Supuesta violación de norma electoral: naestros reciben mensajes políticos en correos electrónicos

Varios de los docentes de las escuelas públicas de Miami-Dade aseguran que han recibido anuncios políticos a sus correos electrónicos del distrito de parte de la campaña de la miembro de la junta escolar Mary Blanco, a quien acusan de infringir las reglas del distrito sobre campañas electorales.

El sindicato de maestros de Miami-Dade dice que han recibido al menos 15 quejas de maestros que supuestamente han recibido mensajes políticos en los dispositivos electrónicos del distrito.

"La política y las escuelas no se deben mezclar", dijo Helena Rosa, maestra de la secundaria Robert Morgan en el suroeste de Miami-Dade, quien alega que a principios del mes recibió un anuncio político en su correo electrónico laboral de la campaña de Mary Blanco, quien fue nombrada por el gobernador Ron DeSantis para representar el distrito siete en la junta escolar y quien se está postulando para el mismo cargo.

"Cualquiera que sea mi afiliación política, o lo que yo piense de política no debe tener relación a mi trabajo. Yo no debería sentir ninguna presión en mi trabajo para votar de alguna manera, y tampoco recibir mensajes en mi correo electrónico laboral", asevera Rosa, quien asegura que había recibido otro correo anteriormente y lo borró pensando que era un error. Luego recibió el segundo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Era muy específico, decía que votara por ella. No soy la única, y se que no todos los maestros lo recibieron. Yo vivo en el distrito siete, pero no me he registrado en la campaña política de Blanco", dijo la maestra Rosa quien advierte que recibió el correo de Mary@MaryBlanco.com.

La regla del distrito señala que enviar mensajes de contenido político sería una violación de la póliza de las escuelas, incluyendo enviar correos electrónicos al sistema del distrito desde una dirección externa.

Carlos Curbelo, ex congresista federal, comenta que "el objetivo de la ley y de las reglas es evitar que se utilicen recursos públicos para avanzar en los intereses políticos de un candidato".

El ex congresista que fue miembro de la junta escolar dice que tal vez se utilizó una lista de distribución de correos, una práctica común para las campañas políticas.

"Esto no es ideal la correspondencia política se debe enviar a casillas personales, sin embargo esto no es una violación seria, esto no le va a causar ningún problema a esta candidata", considera Curbelo.

El abogado de la Junta Escolar envió una declaración a Telemundo 51 en la cual dice que no se trata de un asunto generalizado y que es posible que Mary Blanco no estaba enterada de la situación, explicó que el sistema del distrito tiene la capacidad de bloquear correos electorales, pero no son perfectos.

Contactamos a la campaña de Mary Blanco para pedirles una entrevista con la candidata, pero la negaron. Su oficina pidió contactar al abogado de la junta escolar.