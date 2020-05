Madre hondureña indocumentada recibe ayuda solidaria

La angustia y la preocupación de una madre indocumentada con cuatro hijos desapareció en el momento en que escucharon su testimonio en T51 en el que pedía ayuda para su familia.

Y es que la comunidad se desbordó en amor y solidaridad, donde muchos aportaron de manera silenciosa su ayuda material, y una niña de 6 años envió una nota.

“Eso me conmueve porque es una niña de la edad de mis hijos me mando un presente y siempre lo voy a tener, te bendigo, no te conozco”, dijo la madre hondureña.

Varios políticos también visitaron a esta familia que no dejaban de agradecer este gesto de solidaridad.