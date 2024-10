Madre desesperada por desaparición de adolescente

La familia Velásquez busca desesperadamente a Alyssa Mariela González Velázquez, una adolescente que desapareció hace más de 24 horas sin dejar rastro. La familia, que llegó recientemente desde Cuba, está desconcertada y preocupada, ya que aseguran que Alyssa nunca antes había abandonado la casa de esta manera.

Lissandra Velásquez, madre de Alyssa, relató que la joven salió de su apartamento en el suroeste de Miami alrededor de las 7:30 de la noche del domingo. "Ella me dijo que iba a bajar a botar la basura y que regresaría enseguida", cuenta la madre. Sin embargo, cuando notaron que no volvía rápidamente, Lissandra y su hijo menor salieron a buscarla por el edificio, pero Alyssa ya no estaba. "No la encontramos por ningún lado, ni en el edificio ni en los alrededores",dice.

El video de vigilancia del edificio muestra a Alyssa saliendo apresuradamente del apartamento, como si alguien la estuviera persiguiendo. Vestía una camiseta negra sin mangas, pantalones marrones y chanclas moradas. Sus padres afirman que se fue corriendo, lo que ha aumentado su preocupación sobre lo que pudo haber ocurrido.

Lissandra Velásquez señala que nunca imaginó que su hija pudiera hacer algo así. "Parece que esto ya lo estaba planeando", sugiere la madre, aunque insiste en que Alyssa no había dado señales previas de querer marcharse ni tenía problemas conocidos. La familia también descarta que la adolescente padezca alguna enfermedad mental diagnosticada, lo que hace aún más desconcertante su desaparición.

Alyssa conoció recientemente a algunas amigas en su nueva escuela, pero la familia no tiene detalles sobre quiénes son ni dónde podrían estar. "No conocemos a esas amigas, porque las ha conocido hace poco", comenta Lissandra, quien teme que su hija pueda estar en peligro o mal influenciada por alguien.

La policía de West Miami ha intensificado la búsqueda, distribuyendo un cartel con la foto de Alyssa y sus características, con la esperanza de obtener alguna pista sobre su paradero. Mientras tanto, la familia sigue haciendo llamados desesperados, tanto a través de las redes sociales como en entrevistas con los medios de comunicación, implorando que la joven regrese a casa.

"Por favor, que venga. Estamos sufriendo bastante, la queremos de vuelta en casa", suplica Lissandra, quien asegura haber intentado contactarla varias veces por mensaje y llamada, pero sin obtener respuesta.

Vecinos y amigos de la familia se han unido a la búsqueda, recorriendo las áreas cercanas al apartamento y distribuyendo folletos con la imagen de Alyssa. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido indicios claros de dónde podría estar.

Las autoridades han instado a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Alyssa a que se comunique con el Departamento de Policía de West Miami.