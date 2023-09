Madre de ex líder de Proud Boys ofrece declaración tras sentencia de su hijo

Enrique Tarrío, ex líder de los Proud Boys, fue condenado el martes a 22 años de prisión y 36 meses de libertad supervisada por su participación en el asalto al Capitolio, la más larga entre las condenas otorgados por los sucesos del 6 de enero de 2021.

Tras la sentencia impuesta a su hijo, Zuni Duarte Tarrío y el abogado de Tarrío, hablaron este jueves a la prensa y se refirieron a lo que consideran un "proceso injusto".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

"Mucha gente dice que Henry es un white supremacist (supremacista blanco) y creo que esa es una de las cosas que más me lastima y más me duele", dijo Duarte Tarrío.

El juez consideró que la actuación extremista y violenta de varios miembros de los Proud Boys, liderados por Tarrío, puso en riesgo la democracia del país.

Enrique Tarrío, nacido en Miami y de padres cubanos, recibió la sentencia más fuerte por el asalto al Capitolio. Estas fueron sus palabras ante el juez.

La madre de Tarrío considera que "22 años es una cosa excesiva, más que excesiva. Tenemos asesinatos violaciones, pornografía infantil, con muchas menos condenas. Henry Tarrío está siendo usado como una persona política, ni siquiera estuvo allí".

Duarte Tarrío refiere algo que se habló a lo largo del caso, y es que la defensa trató de mantener el argumento de que “Tarrío no estuvo en Washington; que no hubo conspiración y que no participó en el asalto”, según Sabino Jauregui, abogado del ex líder de los Proud Boys.

Zuni Duarte Tarrío, madre del ex líder de los Proud Boys, apunta al cuestionamiento de "mucha gente que cómo es posible que condenen a 22 años a una persona que no estuvo allí", en referencia a que su hijo estaba fuera de Washignton el 6 de enero.

La defensa de Enrique Tarrío argumentó que su cliente no era un terrorista, sino un patriota equivocado. Señalaron que proviene de un país donde no hay derechos (en referencia a Cuba) y que estaba tratando de proteger a EEUU, aunque estuviera equivocado.

"Por supuesto que lo llevaremos a apelaciones", aseguró la madre de Enrique Tarrío, quien precisó que eso "ha traído mucho dolor y sufrimiento para nuestra familia y otras muchas familias americanas".

La madre de Tarrío dijo en conferencia de prensa que todo el proceso de su hijo "ha costado cientos de miles de dólares, para nuestra familia ha sido catastrófico".

PROCESO DE ENRIQUE TARRÍO

Su juicio duró cuatro meses y abundaron los momentos tensos entre la defensa y la fiscalía debido a que Tarrío era un objetivo de alto perfil para el Departamento de Justicia que buscaba probar varios cargos, entre ellos el de conspiración sediciosa, por lo que aseguran fue su rol como presidente de los Proud Boys en la insurrección del Capitolio, del 6 de enero de 2021.

Durante el juicio, los fiscales se refirieron a Tarrío y a los otros acusados como “soldados de infantería de la derecha”, lograron probar a un jurado de 16 personas su argumento principal: que aunque el líder de los Proud Boys estaba afuera de Washington, mantuvo comunicación con otros líderes y coordinó los hechos del 6 de enero.

En el proceso judicial, otros cuatro jefes de la organización fueron hallados culpables de múltiples cargos, y fueron sentenciados a 10, 15, 17 y 18 en prisión. Todos recibieron al menos la mitad de los años solicitados por la fiscalía.

El día de la audiencia, durante cuatro horas Tarrío permaneció con uniforme de recluso, sobrio y en consulta con sus abogados. Entre los últimos testimonios se escuchó a la madre, a la hermana y a la novia de Tarrío pedir clemencia.

El propio ex líder de los Proud Boys tuvo 10 minutos y apeló a la piedad del juez cuando dijo: “a los hombres y mujeres de la ley que respondieron ese día: ‘lo siento’. Siempre he tratado de mantenerme en un estandar más alto y fracasé (…) fallé miserablemente (…) me creí moralmente por encima de los demás y este juicio me ha hecho humilde”.

Al salir de la corte, abogados de la defensa comentaron sobre lo que -según ellos- afectó el resultado del juicio. “Mucha evidencia que fue muy perjudicial para nuestro cliente; evidencia que ni siquiera tenía que ver con nuestro cliente”, remarcó la defensa de Tarrío.

Sabino Jauregui, abogado de Enrique Tarrío, expresó a la salida de la corte: “No estamos de acuerdo con la sentencia pero respetamos la decisión del juez pero ahora nos concentraremos en la apelación”.