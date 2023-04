Madre cubana pide visa humanitaria para su niña de 5 años que necesita dos cirugías

Una niña de Guantánamo -la provincia más oriental de Cuba- está a punto de cumplir sus cinco años, pero desde que solo tenía nueve meses de nacida comenzó las visitas al hospital en busca de un diagnóstico debido a un tumor en el colon del que nunca se supo si era benigno o maligno.

Luego vino una complicada cirugía para una colostomia y la necesidad de tratamientos de quimioterapia, de los cuales se puso solo dos dosis de suero porque la hemoglobina no la dejó continuar con el procedimiento.

Desde entonces, Rocio espera por otras dos cirugías para poder llevar una vida como la de cualquier otro niño..

Pero ahora mismo en Cuba “no están operando por falta de alcohol”, asegura Arnelys, la madre de la menor, quien explica que tampoco hay bolsas recolectoras para pacientes con colostomía.

En la isla lo más difícil, es lidiar con la carencia de recursos mientras el tiempo pasa y aumenta el sufrimiento, sobre todo para la pequeña.

“Yo he sufrido mucho con el tema de las bolsas ... Hasta naylon con esparadrapo he tenido que ponerle ... Y eso la afecta mucho ... Cuando se ve así”.

A todo eso se suman los efectos de una anemia que la pequeña Rocio no logra rebasar. “Es que no hay medicamentos. No hay nada. Es muy difícil la situación”.

Por sugerencia de sus propios médicos, esta madre implora por una visa humanitaria. “Es lo que dicen los médicos. Si lo logras, va a ser muy difernete. Por la alimentación, por la seguridad”.

Esta madre sabe que conseguir la visa pudiera resultar difícil, porque no cuenta con apoyo en Estados Unidos.