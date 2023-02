Llega al sur de Florida madre de joven colombiana que quedó grave tras ser atropellada

La madre de la joven colombiana que sufrió un grave accidente la semana pasada ya está en el sur de la Florida para acompañar a su hija quien al parecer enfrenta un cuadro clínico muy fuerte mientras está se encuentra en el hospital Broward Health.

La madre llegó al aeropuerto de Fort Lauderdale esta mañana, luego vino al hospital donde prometió una conferencia de prensa para dar a concer más de la condición de la joven quien ahora sabemos que fue atropellada por una camioneta.

Paola Andrea Durán, madre de joven colombiana atropellada, contaba “que hasta el momento todo bien me aprobaron la visa estoy en aeropuerto del dorado”, antes de llegar al sur de Florida.

La señora Durán se mostraba muy optimista momentos antes de salir de Colombia rumbo a Florida para reencontrarse con su hija.

“Ya en cinco horas estoy reuniéndome con mi hija, muchas gracias a todos, muy amable espero su más buenos deseos. Muchas gracias”, dijo antes de salir.

Hellen Pachon, de 21 años, fue atropellada por una camioneta cuando viajaba en su motocicleta el pasado 26 de enero en Deerfield Beach, de acuerdo a la investigación preliminar del sheriff de Broward.

El chofer se quedó en la escena, esperó por ayuda para la joven que hoy se encuentra en el hospital Broward Health y cuyas expectativas no son buenas, según dijo la propia madre cuando aún estaba en Colombia y fue a pedir la visa a la embajada de EEUU.

“Me siento mal porque acabo de llamar al hospital y me acaban de decir que las heridas de la pierna izquierda son muy fuertes, que tienen que amputarle la pierna y que el estado de salud de ella va a empeorar más”, contaba la madre.

El hospital le envió una carta a la madre de Hellen para que le ayudara a conseguir la visa. Ella recibió un permiso por tres meses, un tiempo que anticipa será de mucha incertidumbre.

“Tengo mucho miedo, tengo impotencia, tengo desespero. No sé como cómo describir esto … hago un llamado a todo el mundo que me conoce, que conoce a mi hija y que me ve. Te lo ruego por la salud de mi hija ya que se acabe esta pesadilla rápido y podermela traer sana y salva”, roga la madre de la joven.

Hellen llegó a Estados Unidos hace un año con la intención de trabajar par ayudarle a su familia, pero aquí no tiene familia. En el hospital la acompañaba una amiga, hasta hoy que llegó su madre quien no pierde las esperanzas de regresar con ella a Colombia.

“Ella es fuerte, ella es valiente, que me espere que pronto nos vamos a reunir y me la voy a traer sana y salva”, dijo Paola Andrea Durán, quien habló por teléfono, pues como es de esperarse no se ha alejado del lado de su hija.

Ella dijo que estaba esperando para hablar con los médicos y agradece a todos los que la han apoyado en estos momentos.