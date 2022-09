Léster Hamlet ofrece declaraciones tras llegada a Miami

Saturado por la ineficiencia del sistema, encarnando en sus personajes cinematográficos la realidad de sus 51 años vividos en Cuba, Lester Hamlet cineasta y realizador de audiovisuales, emigró a Estados Unidos.

“Desde que ocurrieron las manifestaciones y hubo ese momento glorioso a nivel social de que la gente comenzara a declarar sus derechos, yo también me manifesté”.

Sus polémicos posts en redes sociales y su última producción en TV, molestaron, dice, a altas figuras del régimen.

“De un plumazo me levantaron del programa, porque había tenido dos diferencias de cuestiones puramente de producción con el cocinero y conductor del espacio, porque es el cocinero personal de Liz Cuesta”.

Resistido a dejar sus raíces, dice que “era como un Truman Show al que uno está expuesto ahí, doloroso, vejatorio, humillante donde el ser humano cada vez importa menos”.

Se fue a México, y peleando contra sus propios demonios, como lo han hecho más de 150 mil cubanos, cruzó la frontera”.

“Mi mamá y eleggua eran las dos cosas grandes en las que estaba pensando porque si pensaba en mis perros me derrumbaba demasiado (…) no ahora mismo no puedo regresar según pesa sobre mí una sanción”.

Sanción impuesta por un funcionario cubano y que luego fue derogada por otro, permitiéndole regresar a Cuba.

“Nada me va a dar más placer de que me vean siendo entrevistado por ti, nada me va a dar más placer que sepan que estoy invitado de jurado a un festival que va a ocurrir muy pronto, nada me da más placer que vean que rápido va a crecer Lester Hamlet”.