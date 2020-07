Hoy es martes 7 de julio y estas son las principales noticias del día:

1.- La crítica situación con el coronavirus en Miami-Dade llevó al alcalde a tomar la fuerte medida de volver a cerrar varios negocios a partir de mañana: restaurantes y gimnasios deberán cumplir esta orden que también incluye el a los salones de baile, locales para banquetes, fiestas y alquileres a corto plazo.

2.- El alcalde de Miami, Francis Suárez, advirtió sobre la grave situación de los hospitales. Por eso pidió al alcalde del condado un plan a largo plazo para enfrentar la pandemia. Según Suárez, en Miami la cantidad de contagiados es cuatro veces mayor a la registrada en marzo. Y son varios los hospitales de Miami-Dade y Broward que ya "no" tienen camas disponibles en cuidados intensivos.

3.- En Broward las autoridades se reunieron para enfrentar el repunte del COVID-19. Según el alcalde, consideran cerrar gimnasios, lugares de alquiler a corto plazo e imponer severas multas. Aún evalúan la situación con las playas, mientras, los restaurantes deben cerrar su servicio de comida en el local, entre las 12 de la noche y las cinco de la mañana, y no vender bebidas alcohólicas.

4.- El Departamento de Salud de la Florida advierte de una extraña "ameba", un parásito que usualmente entra al cuerpo por la nariz y llega al cerebro donde puede provocar una condición fatal. La buena noticia es que no todos desarrollan la infección. Recomiendan no interactuar con aguas tibias de lagos, manantiales o aguas contaminadas, no tratadas.

5.- Walt Disney World en Orlando reabrirá los parques Magic Kingdom y Animal Kingdom, el 11 de julio, mientras que Epcot y Hollywood Studios reabrirá sus puertas el 15 bajo estrictas medidas sanitarias y de control. No habrá espectáculos nocturnos, los visitantes deberán usar mascarillas y mantener la distancia social. Además, para evitar aglomeraciones, habrá que reservar para los parques, a través de Disney Park Pass.