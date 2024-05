Hoy es martes 7 de mayo y estas son las principales noticias del día:

1.- La policía está investigando la muerte de un motociclista de 17 años en un accidente en Sweetwater. Tras el mortal choque, familiares se acercaron al lugar completamente devastados. La policía dijo que el motociclista viajaba hacia el sur cuando la conductora de la camioneta blanca, una mujer de 29 años intentó girar a la izquierda. El motociclista perdió el control y chocó con la van. Fue declarado muerto en el lugar. La conductora permaneció en la escena y está cooperando con las autoridades.

2.- Un violento choque entre dos autos sucedió porque la mujer que conducía uno de los vehículos perseguía a un peatón, un hombre que ella asegura tenía algo de su cartera. Miurell Vargas no solo persiguió al sujeto, identificado como Luis Enrique Machado, sino que le entró a golpes, aunque luego admitió que no estuvo bien lo que hizo. La joven de 29 años explicó que algo muy importante para ella la hizo perseguir a este hombre: una foto de su mama que falleció hace 8 años, de quien casi no tiene fotografías.

3.- Agentes del FBI detuvieron en el aeropuerto de Miami a David Knezevich, como presunto autor de la desaparición de su esposa Ana María Knezevich Henao, una mujer colombiana que residía en el sur de la Florida, y que se encuentra desaparecida desde febrero en Madrid. El sospechoso llegó en un vuelo procedente de Belgrado, donde se encontraba desde hacía meses y de donde es originario. Knezevich se debe presentar ante la corte de Miami este viernes.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

4.- Steward Health Care, empresa matriz que opera ocho hospitales en Florida, incluyendo Palmetto General y Hialeah Hospital, ha solicitado protección por bancarrota. Esta decisión, según la compañía, se presenta como una medida necesaria para garantizar la continuidad en la atención médica a sus pacientes sin interrupciones. Un médico especialista en cirugía cardiaca espera que sea así porque ya se han estado sintiendo los efectos de la situación financiera en el hospital Palmetto. La empresa en total opera 5 hospitales en el sur de Florida.

5.- El cheque del Seguro Social subirá para algunos beneficiarios desde octubre, se trata en específico, de los pagos del seguro social suplementario. Desde el 30 de septiembre próximo, la agencia no tomará en cuenta la ayuda que puedan recibir de familiares, amigos o de su comunidad para alimentarse. Eso significa que esas personas podrán recibir más dinero o incluso ser elegibles a esos pagos por primera vez.