Hoy es viernes 22 de marzo y estas son las principales noticias del día:

1.- Se han dado a conocer detalles turbulentos acerca del sospechoso que murió en un tiroteo, en el que también resulto herido un agente de la policía de Fort Lauderdale. Karl Chludinsky, de 46 años, tenía antecedentes de problemas de salud mental, drogas, alcoholismo y enfrentamientos con la ley. Según el reporte de la policía, el hombre disparó cuando los oficiales intentaron ingresar a su habitación en el Holiday Inn Express tras una llamada de emergencia al 911.

2.- El festival de música electrónica Ultra comienza hoy, pero ya el intenso tráfico y el molesto ruido están causando molestias a los residentes del downtown de Miami y en Virginia Key, donde se realiza otro evento del Miami Music Week. Desde el inicio de la semana, el tráfico ha aumentado, las calles se han llenado de vehículos y el bullicio ha comenzado a irritar a aquellos que llaman hogar a este vibrante sector de la ciudad.

3.- Se recupera un menor de edad que fue ingresado ayer en un hospital después de recibir un tiro en un incidente en Pompano Beach. Aún no se ha revelado la edad del menor que fue encontrado con una herida de bala por la policía de Broward, luego de una llamada al 911 reportando un tiroteo. Tampoco están claras las circunstancias en las que se produjo la balacera en Atlantic Avenue, al oeste de la autopista I-95, en Pompano. La policía inició la investigación y ha interrogado a vecinos. Si tiene alguna información puede llamar a la línea de alto al crimen.

4.- Medicare pagará por Wegovy (Semaglutide), popular medicamento usado para adelgazar y contra la diabetes. La decisión obedece a estudios que indican que este fármaco inyectable además ayuda a pacientes con sobrepeso a disminuir el riesgo de ataques cardiacos, accidentes cerebrovasculares u otros problemas graves relacionados con el corazón. Esta decisión podría dar acceso a millones de pacientes a este popular, pero caro medicamento. Medicare no lo pagará cuando se use solo para controlar el peso.

5.- Cuando vaya a los juegos de los Marlins en la nueva temporada de beisbol que comienza la semana que viene, podrá comer sin parar. El equipo de Miami anunció nuevos asientos "All you can eat" que se venden desde 52 dólares y permiten al fanático ver los juegos en el Loan Depot Park, como todo un VIP. Habrá perros calientes, nachos, hamburguesas, palomitas, maní, galletas, bebidas no alcohólicas y agua.